Cronaca 550

Prima fa sesso con un uomo e poi viene accoltellato all'addome: 52enne in ospedale

Un 52enne è stato accoltellato dal cliente che aveva ricevuto nel suo appartamento di Palermo

Redazione

È stato accoltellato dal cliente che aveva ricevuto nel suo appartamento per un rapporto omosessuale a pagamento. Sarebbe questa l'ipotesi dietro il ferimento di un uomo di 52 anni, colpito da un fendente al'addome nella sua abitazione di via Antonio Marinuzzi, nella zona del Policlinico.Sono in corso le indagini della polizia. L’uomo, che ha 52 anni, è stata accompagnato da un’ambulanza del 118 all’ospedale di Villa Sofia per essere medicato. Ai poliziotti ha raccontato di avere ricevuto a casa un uomo per un rapporto a pagamento ma al momento di pagare la prestazione il cliente gli avrebbe puntato contro il coltello.



© Riproduzione riservata

