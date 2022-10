Eventi 252

Prima domenica del mese, musei aperti anche a Caltanissetta e Gela: ingresso gratuito

Alcune delle sedi interessate sono visitabili esclusivamente su prenotazione

Redazione

Nuovo appuntamento anche in Sicilia con la domenica al museo. Si rinnova anche domani (2 ottobre) l'iniziativa, introdotta nel 2014 che consente l'ingresso gratuito per tutti nei musei e nei parchi archeologici statali la prima domenica di ogni mese. Protagonista la cultura in tutto il Paese, con le visite nei diversi siti che si svolgeranno negli orari ordinari di apertura e dovranno avvenire nel pieno rispetto delle misure di sicurezza (DL n. 24 del 24 marzo 2022) con la forte raccomandazione all'utilizzo della mascherina all'interno dei luoghi chiusi. Alcune delle sedi interessate sono visitabili esclusivamente su prenotazione.

Nell'Isola coinvolti anche i parchi archeologici e i luoghi della cultura che dipendono dall’assessorato regionale dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana. "Avvicinare sempre di più le persone ai luoghi della Cultura è fondamentale - sottolinea l'assessore Alberto Samonà - per infondere interesse per il nostro patrimonio storico monumentale, ma anche per una maggiore consapevolezza sull'importanza di puntare sempre più sui beni culturali, vero e autentico segno distintivo della Sicilia più bella. Consentire l'ingresso gratuito a musei e parchi archeologici ogni prima domenica del mese, inoltre, dà anche la possibilità alle famiglie e a tanti Siciliani di trascorrere il proprio tempo libero nei luoghi della Cultura e questo è un bene". Questi i siti aperti nel nisseno: Museo archeologico di Caltanissetta: Museo archeologico di Gela; Area archeologica Bagni Greci di Gela; Complesso Minerario Trabia Tallarita - Riesi e Museo archeologico di Marianopoli. (Gds.it)



© Riproduzione riservata

