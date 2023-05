Cronaca 210

Previsioni meteo, weekend con nubifragi: poi arriva Zefiro, anticiclone dal sapore estivo

Da oggi fino a lunedì in Sicilia previste piogge anche abbondanti

Redazione

Un nuovo ciclone porterà piogge intense nel weekend su Piemonte, Sardegna, Sicilia e Calabria. Poi è in arrivo una novità. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma dunque altri nubifragi sull’Italia, ma ricorda inoltre che questo ciclone potrebbe essere l'ultimo di questo tempestoso mese di maggio 2023: dal primo maggio scorso, almeno 4 violente perturbazioni hanno colpito il nostro territorio con 15 giorni di pioggia su 19. Considerando che anche il weekend sarà bagnato saliremo a 17 giorni su 21 di tempo instabile e più fresco della media. Un maggio molto piovoso come nel 2013, 2017 e 2019, ma ovviamente da record per alcune aree del nostro Paese che non hanno mai registrato precipitazioni simili a memoria di archivio meteorologico: si parla ovviamente della Romagna e di parte dell’Emilia che hanno registrato piogge straordinarie associate ai cambiamenti climatici in atto.

Nelle prossime ore, dunque, pioverà ancora, con i fenomeni più intensi sul Piemonte, sulla Sardegna orientale e localmente tra Sicilia e Calabria, specie ionica. Le piogge saranno comunque diffuse su tutta l’Italia, pioverà anche in Emilia Romagna seppur in modo debole o al più moderato: sono attesi in media 10-15 mm di pioggia (ricordiamo che durante l’ultima alluvione di martedì sono caduti fino a 250 mm su un’area molto vasta).

Ciò nonostante, questi 10-15 mm saranno sufficienti a causare un ulteriore aggravio della situazione idrogeologica: in altre parole, tutte le frane che sono instabili in questo momento rischiano di attivarsi improvvisamente anche con poche gocce di pioggia; bisogna dunque continuare a prestare la massima attenzione in Emilia Romagna anche nel weekend.

Tra 24 ore, ad un mese dall’inizio dell’Estate, inizierà a migliorare al Nord-Est ed anche in Emilia Romagna, mentre sul resto dell’Italia continuerà a piovere: i fenomeni più intensi sono attesi su Piemonte, Sardegna orientale, Sicilia, Calabria e anche tra Campania e Basilicata. Ma poi tutto cambierà: da lunedì, dopo un weekend tempestoso, arriverà Zefiro anticiclone dal sapore estivo.

Sabato 20. Al nord: piogge intense sul Nord-Ovest, peggiorerà parzialmente anche altrove. Al centro: piogge diffuse. Al sud: piogge diffuse. Domenica 21. Al nord: piogge e rovesci sul Nord-Ovest, miglioramento con caldo sul Triveneto. Al centro: piogge sparse sulle tirreniche e in Sardegna. Al sud: rovesci sparsi, specie su Sicilia e Calabria. Lunedì 22. Al nord: soleggiato e più caldo. Al centro: temporali sugli Appennini in discesa pomeridiana verso le regioni tirreniche; rovesci in Sardegna. Al sud: molte nubi, rovesci specie tra Sicilia e Calabria e sugli Appennini.

Tendenza: instabilità temporalesca al Centro-Sud almeno fino a metà della nuova settimana. Caldo dal sapore estivo su Nord, Toscana, Umbria e Marche.



