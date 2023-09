Salute 1271

Prevenzione tumori, l'Asp di Caltanissetta promuove la campagna di screening itinerante: ecco dove e in quali date

Gli esami riguarderanno alcune fasce d'età per la prevenzione del tumore al seno, al collo dll'utero e del colon

Redazione

20 Settembre 2023 14:32 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/prevenzione-tumori-lasp-di-caltanissetta-promuove-la-campagna-di-screening-itinerante-ecco-dove-e-in-quali-date Copia Link Condividi Notizia

A partire dal 27 settembre, il mezzo mobile attrezzato tornerà a percorrere le strade di vari comuni della provincia, offrendo ai cittadini l'opportunità di sottoporsi agli screening oncologici, promuovendo così la cultura della diagnosi precoce. La campagna, fortemente voluta dalla Direzione Strategica e coordinata dal Centro Gestionale Screening Oncologici dell'ASP Caltanissetta, è stata accolta con entusiasmo dalle Amministrazioni comunali locali e inizierà il suo primo tour dal 27 settembre al 14 ottobre, visitando i seguenti comuni: Milena, Bompensiere, Montedoro, Serradifalco, Delia e Sommatino.

Nel mese di novembre, il servizio si estenderà con un secondo tour a Riesi, Mazzarino, Butera e Gela, per concludersi a dicembre nel Comune di Santa Caterina Villarmosa, con gli inviti estesi alla popolazione di Resuttano. I cittadini avranno l'opportunità di sottoporsi a screening oncologici gratuiti dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle 19. Le prestazioni offerte includeranno: screening del tumore della mammella per donne tra i 50 e i 69 anni, screening del tumore del collo dell'utero per donne tra i 25 e i 64 anni (esami PAP e HPV test) e screening del tumore del colon retto per uomini e donne tra i 50 e i 69 anni mediante la distribuzione dei kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci.

Per partecipare allo screening itinerante e accedere alle prestazioni è necessaria la prenotazione telefonica. Il tour inizierà a Milena dal 27 al 29 settembre (Via G. Matteotti - angolo Placido Rizzotto) e continuerà con tappe a Bompensiere il 30 settembre (Via G. Pascoli), a Montedoro il 2 ottobre (Via delle Zolfare – cortile aula consiliare), a Serradifalco dal 3 al 7 ottobre (Via delle Arti – adiacente sportello screening), a Delia il 9 e 10 ottobre (Via Municipio – dietro Palazzo Municipale) e a Sommatino dal 11 al 14 ottobre (Via Don Orione – adiacente sede AUDER). L'ASP di Caltanissetta invita tutti i cittadini a partecipare a questa importante iniziativa e a sottoporsi agli screening oncologici per contribuire a preservare la propria salute. Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Centro Gestionale Screening Oncologici dell’ASP di Caltanissetta al seguente numero telefonico: 0934 506056 (da lunedì a venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 – lunedì e giovedì dalle ore 14:30 alle ore 17:00).



A partire dal 27 settembre, il mezzo mobile attrezzato tornerà a percorrere le strade di vari comuni della provincia, offrendo ai cittadini l'opportunità di sottoporsi agli screening oncologici, promuovendo così la cultura della diagnosi precoce. La campagna, fortemente voluta dalla Direzione Strategica e coordinata dal Centro Gestionale Screening Oncologici dell'ASP Caltanissetta, è stata accolta con entusiasmo dalle Amministrazioni comunali locali e inizierà il suo primo tour dal 27 settembre al 14 ottobre, visitando i seguenti comuni: Milena, Bompensiere, Montedoro, Serradifalco, Delia e Sommatino. Nel mese di novembre, il servizio si estenderà con un secondo tour a Riesi, Mazzarino, Butera e Gela, per concludersi a dicembre nel Comune di Santa Caterina Villarmosa, con gli inviti estesi alla popolazione di Resuttano. I cittadini avranno l'opportunità di sottoporsi a screening oncologici gratuiti dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle 19. Le prestazioni offerte includeranno: screening del tumore della mammella per donne tra i 50 e i 69 anni, screening del tumore del collo dell'utero per donne tra i 25 e i 64 anni (esami PAP e HPV test) e screening del tumore del colon retto per uomini e donne tra i 50 e i 69 anni mediante la distribuzione dei kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Per partecipare allo screening itinerante e accedere alle prestazioni è necessaria la prenotazione telefonica. Il tour inizierà a Milena dal 27 al 29 settembre (Via G. Matteotti - angolo Placido Rizzotto) e continuerà con tappe a Bompensiere il 30 settembre (Via G. Pascoli), a Montedoro il 2 ottobre (Via delle Zolfare - cortile aula consiliare), a Serradifalco dal 3 al 7 ottobre (Via delle Arti - adiacente sportello screening), a Delia il 9 e 10 ottobre (Via Municipio - dietro Palazzo Municipale) e a Sommatino dal 11 al 14 ottobre (Via Don Orione - adiacente sede AUDER). L'ASP di Caltanissetta invita tutti i cittadini a partecipare a questa importante iniziativa e a sottoporsi agli screening oncologici per contribuire a preservare la propria salute. Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Centro Gestionale Screening Oncologici dell'ASP di Caltanissetta al seguente numero telefonico: 0934 506056 (da lunedì a venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 - lunedì e giovedì dalle ore 14:30 alle ore 17:00).

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare