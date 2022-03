Salute 294

Prevenzione tumore alla prostata, venerdì 18 visite gratuite al Sant'Elia di Caltanissetta e a Gela

Le attività offerte sono gratuite e non richiedono prescrizione, necessitano esclusivamente di una prenotazione

Redazione

04 Marzo 2022 09:45 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/prevenzione-tumore-alla-prostata-venerdi-18-visite-gratuite-al-santelia-di-caltanissetta-e-a-gela Copia Link Condividi Notizia

L’ ASP di Caltanissetta, aderisce all’iniziativa promossa dalla Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) che, in occasione della Festa del Papà, ha organizzato un weekend di sensibilizzazione della popolazione sul tumore alla prostata che prevede servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi all’interno degli ospedali con i Bollini Rosa e dei Centri multidisciplinari che si occupano di questa problematica di salute, tra cui quelli che hanno conseguito il Bollino Azzurro. L’(H)Open Weekend dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore alla prostata con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione verso una malattia che conta ogni anno circa 37.000 nuove diagnosi, rappresentando il 19% di tutti i tumori maschili.

I Bollini Rosa sono il riconoscimento agli ospedali che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie che riguardano l’universo femminile ma anche quelle che riguardano trasversalmente uomini e donne in ottica di genere. Il Bollino Azzurro è il nuovo riconoscimento che identifica proprio i centri ospedalieri che garantiscono un approccio multiprofessionale e interdisciplinare nell’ambito dei percorsi diagnostici e terapeutici rivolti alle persone con tumore alla prostata.

Venerdì 18/03/2022, presso gli Ambulatori di Urologia dell’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta e dell’Ospedale Vittorio Emanuele di Gela, saranno offerte visite e colloqui con gli specialisti e sarà distribuito materiale informativo per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore della prostata Le attività offerte sono gratuite e non richiedono prescrizione, necessitano esclusivamente di una prenotazione per il rispetto delle norme di sicurezza.

-Per le prenotazioni per l’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta contattare lo 0934/559696 dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 14.00

-Per le prenotazioni per l’Ospedale Vittorio Emanuele di Gela inviare una mail a urologia.pogela@asp.cl.it

-Per maggiori informazioni visita il sito www.bollinirosa.it e clicca sul banner “Consulta i servizi offerti”.



L' ASP di Caltanissetta, aderisce all'iniziativa promossa dalla Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) che, in occasione della Festa del Papà, ha organizzato un weekend di sensibilizzazione della popolazione sul tumore alla prostata che prevede servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi all'interno degli ospedali con i Bollini Rosa e dei Centri multidisciplinari che si occupano di questa problematica di salute, tra cui quelli che hanno conseguito il Bollino Azzurro. L'(H)Open Weekend dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore alla prostata con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione verso una malattia che conta ogni anno circa 37.000 nuove diagnosi, rappresentando il 19% di tutti i tumori maschili. I Bollini Rosa sono il riconoscimento agli ospedali che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie che riguardano l'universo femminile ma anche quelle che riguardano trasversalmente uomini e donne in ottica di genere. Il Bollino Azzurro è il nuovo riconoscimento che identifica proprio i centri ospedalieri che garantiscono un approccio multiprofessionale e interdisciplinare nell'ambito dei percorsi diagnostici e terapeutici rivolti alle persone con tumore alla prostata. Venerdì 18/03/2022, presso gli Ambulatori di Urologia dell'Ospedale Sant'Elia di Caltanissetta e dell'Ospedale Vittorio Emanuele di Gela, saranno offerte visite e colloqui con gli specialisti e sarà distribuito materiale informativo per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore della prostata Le attività offerte sono gratuite e non richiedono prescrizione, necessitano esclusivamente di una prenotazione per il rispetto delle norme di sicurezza.

-Per le prenotazioni per l'Ospedale Sant'Elia di Caltanissetta contattare lo 0934/559696 dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 14.00

-Per le prenotazioni per l'Ospedale Vittorio Emanuele di Gela inviare una mail a urologia.pogela@asp.cl.it

-Per maggiori informazioni visita il sito www.bollinirosa.it e clicca sul banner "Consulta i servizi offerti".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare