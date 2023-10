Salute 231

Prevenzione tumore al seno, screening all'ospedale di Mazzarino: ecco le date e come prenotarsi

Il camper mammografico stanzierà davanti all'ospedale Santo Stefano per offrire la possibilità di fare screening alle donne tra i 50 e i 69 anni

Redazione

Proseguono le iniziative dell'ottobre in rosa effettuate dall'Asp per sensibilizzare le donne alla prevenzione oncologica. Oggi al PO di S. Stefano di Mazzarino giornata dedicata alle visite di oncologia senologica eseguite dalla dottoressa Milena Sanfilippo Responsabile della UOS centro gestionale screening. Nella mattinata inoltre la dottoressa Sanfilippo ha incontrato il Responsabile della direzione di presidio Dott. Fulvio Drogo, il sindaco di Mazzarino Dott. Vincenzo Marino e il Responsabile del servizio infermieristico Dott. Enzo Guerreri per concordare le attività di screening mammografico. Nelle giornate del 24/25/26/27/30/31 ottobre e 6/7 novembre infatti, il camper mammografico stanzierà nel presidio ospedaliero Santo Stefano per offrire la possibilità di effettuate lo screening mammografico gratuito alle donne dai 50-69 anni, previa prenotazione telefonica allo 0933831460-424 oppure allo 0934506056.



© Riproduzione riservata

