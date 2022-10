Prevenzione tumore al seno, in 4 ospedali della provincia di Caltanissetta il 15 ottobre mammografie gratis per donne dai 50 ai 69 anni

Le pazienti saranno accolte da un'equipe di medici, tecnici, volontarie delle associazioni e psicologhe

Redazione

Ottobre è tradizionalmente il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Per l’occasione, come ogni anno, l’Asp di Caltanissetta promuove l’iniziativa “Ottobre Rosa”. Il 15 ottobre tutte le donne dai 50 ai 69 anni sono invitate ad effettuare gratuitamente la mammografia. Basta recarsi in uno di questi ospedali dalle 9 alle 13: ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, ospedale Longo di Mussomeli, ospedale Vittorio Emanuele di Gela o ospedale Basarocco di Niscemi. Le pazienti saranno accolte da un'equipe di medici, tecnici, volontarie delle associazioni e psicologhe. Qualora l'affluenza dovesse essere superiore al numero massimo di mammografie che è possibile effettuare in un giorno verranno prenotate nelle giornate successive. La mammografia per questo target di utenti, che sono inserite nel programma di screening, resterà gratuita. L'Asp di Caltanissetta ricorda che la prevenzione è vita.



