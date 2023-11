Salute 187

Prevenzione tumore al seno, a Butera due giornate dedicate allo screening mammografico

In piazza Dante sono attese le donne tra i 50 e i 69 anni che vogliono sottoporsi a screening. Dal 28 al 30 novembre una mostra fotografica

Redazione

08 Novembre 2023 23:12 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/prevenzione-tumore-al-seno-a-butera-due-giornate-dedicate-allo-screening-mammografico Copia Link Condividi Notizia

Continua il tour per i comuni della provincia, organizzato dall’ASP per lo screening mammografico su mezzo mobile . La sig.ra Mirella con il tecnico di Radiologia, Alessandro, a bordo del camper mammografico della ditta Fora, stamani sono arrivati a Butera. Ad accoglierli il Sindaco, Dott. Giovanni Zuccalà e le donne del comune pronte ad aderire alla campagna di prevenzione. Anche domani a piazza Dante, nelle adiacenze della chiesa San Giuseppe, saranno attese le donne tra i 50 e i 69 anni per effettuare lo screening mammografico.

Le iniziative di screening, organizzate dal Centro gestionale screening dell’ASP, comprendono anche quelle per la prevenzione del carcinoma alla cervice uterina e del colon retto. Il Pap test e HPV DNA test potranno essere effettuati per le donne dai 25 ai 64 anni al poliambulatorio prenotando allo 0934506056 e la ricerca del sangue occulto nelle feci potrà essere eseguito comodamente a casa da uomini e donne tra i 50 e 69 anni ritirando i kit presso le farmacie.

"Continuano le attività - dice la Dott.ssa Maria Milena Sanfilippo, Responsabile del Centro gestionale screening- promosse dall’ASP per sensibilizzare la popolazione ad aderire allo screening e per fare conoscere la rete assistenziale presente nel territorio". Nelle giornate 28-29-30 Novembre, sempre a Butera, al cineteatro “don Giulio Scuvera”, con la collaborazione del comune, dei club service e associazioni locali, sarà ospitata la seconda tappa della mostra fotografica itinerante “Donna oltre…” allestita dalla stessa Dottoressa Sanfilippo in occasione di “ottobre in rosa”. Gli scatti fotografici sono stati donati da donne che hanno attraversato il percorso della malattia con forza e coraggio.



Continua il tour per i comuni della provincia, organizzato dall'ASP per lo screening mammografico su mezzo mobile . La sig.ra Mirella con il tecnico di Radiologia, Alessandro, a bordo del camper mammografico della ditta Fora, stamani sono arrivati a Butera. Ad accoglierli il Sindaco, Dott. Giovanni Zuccalà e le donne del comune pronte ad aderire alla campagna di prevenzione. Anche domani a piazza Dante, nelle adiacenze della chiesa San Giuseppe, saranno attese le donne tra i 50 e i 69 anni per effettuare lo screening mammografico. Le iniziative di screening, organizzate dal Centro gestionale screening dell'ASP, comprendono anche quelle per la prevenzione del carcinoma alla cervice uterina e del colon retto. Il Pap test e HPV DNA test potranno essere effettuati per le donne dai 25 ai 64 anni al poliambulatorio prenotando allo 0934506056 e la ricerca del sangue occulto nelle feci potrà essere eseguito comodamente a casa da uomini e donne tra i 50 e 69 anni ritirando i kit presso le farmacie. "Continuano le attività - dice la Dott.ssa Maria Milena Sanfilippo, Responsabile del Centro gestionale screening- promosse dall'ASP per sensibilizzare la popolazione ad aderire allo screening e per fare conoscere la rete assistenziale presente nel territorio". Nelle giornate 28-29-30 Novembre, sempre a Butera, al cineteatro "don Giulio Scuvera", con la collaborazione del comune, dei club service e associazioni locali, sarà ospitata la seconda tappa della mostra fotografica itinerante "Donna oltre?" allestita dalla stessa Dottoressa Sanfilippo in occasione di "ottobre in rosa". Gli scatti fotografici sono stati donati da donne che hanno attraversato il percorso della malattia con forza e coraggio.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare