Cronaca 911

Prevenzione stragi sabato sera: a Caltanissetta poliziotti della Stradale impegnati nei controlli

Ieri sono state contestate diverse violazioni al codice della strada riguardanti il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, ritirate anche patenti di guida

Rita Cinardi

Anche gli agenti della Polizia Stradale di Caltanissetta impegnati nei servizi di controllo del territorio nel capoluogo. I servizi, dedicati alla prevenzione delle cosiddette stragi del sabato sera. Ieri sono state contestate diverse violazioni al codice della strada riguardanti il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, ritirate anche patenti di guida. Nei giorni scorsi il questore Emanuele Ricifari, aveva anche emanato un'ordinanza rivolta a tutte le forze dell'ordine, per intensificare i controlli volti a contrastare alta velocità in città e disturbo della quiete pubblica.

“Per questi servizi abbiamo ricevuto l’apprezzamento di amministratori e cittadini. Questo sostegno ci incoraggia, tuttavia – aveva dichiarato qualche giorno fa il Questore Emanuele Ricifari – abbiamo notato sia noi che le altre Forze di Polizia, che stanno facendo lo stesso, che la maggioranza di questi disturbatori sono minori. Ciò, da un lato, ci fa pensare che il problema non è solo di Polizia ma educativo e, d’altro canto, che se sarà ripetuta l’identificazione di tali minori, da ora dovremo dedurre l’assenza di controllo familiare e pertanto sarà necessario coinvolgere i servizi sociali e il Tribunale per i minorenni”.



