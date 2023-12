Salute 784

Prevenzione ipertensione, al centro commerciale "Il Casale" di San Cataldo un pomeriggio di visite gratuite

Il cardiologo Calogero Geraci, insieme ad altri medici e infermieri, effettueranno gratuitamente misurazione della pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione, misurazione della glicemia

Redazione

Nella giornata del 14 dicembre 2023 dalle 15 fino a chiusura al Centro Commerciale il Casale, l'Agenzia Reale Mutua di Vincenzo Verde in stretta collaborazione con l'Associazione Acris di San Cataldo, presieduta da Calogero Geraci e coordinatore Alessandro Scarantino, si svolgerà una importante giornata dedicata alla prevenzione delle malattie cardiovascolari. "Tale iniziativa - dice Vincenzo Verde - nasce da una spiccata sensibilità sul tema delle prevenzione delle malattie cardiovascolari e per offrire un importante servizio sociale dedicato all’utenza sul territorio, precisiamo anche che sempre nell’ottica dell’inclusione è stata interessata anche Lapaglia Valentina interprete LIS in modo tale da coinvolgere anche la comunità sordi del nisseno".

L’agenzia di Vincenzo Verde insieme all’associazione ACRIS rappresentata dal noto Cardiologo Calogero Geraci hanno trovato delle sinergie di intenti al fine di offrire un servizio sociale cosi importante, tanto che il progetto, presentato anche alla Direzione Italia Reale Mutua ha trovato da parte della compagnia subito un supporto per l’organizzazione e lo svolgimento della giornata vista anche l’esperienza di tutti i medici e infermieri dell’ Associazione Acris che già in passato hanno organizzato diversi eventi senza scopo di lucro sul territorio. Importante è stata anche la disponibilità del Centro Commerciale il Casale nella persona del Direttore Pietro Di Maria che, a titolo gratuito, ha messo a disposizione i locali.

Il medico cardiologo Geraci e tutti i professionisti medici e infermieri presenti metteranno a disposizione le loro professionalità e effettueranno a titolo gratuito misurazione della pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno e controllo della glicemia parametri importanti per un primo screening atto segnalare eventuali campanelli d’allarme a prevenire l’insorgenza di patologie cardiovascolari. Verrà tenuta una sessione informativa atta alla divulgazione e conoscenza di tutti i fattori di rischio per una corretta educazione sanitaria finalizzata alla prevenzione. Sarà presente anche il coro gospel Joy’s chorus di Raimondo Capizzi che allieterà l’evento con dei pezzi gospel.. Nell’ambito dell’evento L’agenzia Reale Mutua in collaborazione con la Direzione si occuperà anche di evidenziare lo stato del mondo Sanitario in Italia.



