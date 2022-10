Salute 131

Prevenzione dello scompenso cardiaco, a Caltanissetta visite e test diagnostici gratuiti

Il 18 ottobre Caltanissetta ospiterà la Giornata sulla diffusione della conoscenza dello scompenso cardiaco

Redazione

12 Ottobre 2022 15:09 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/prevenzione-dello-scompenso-cardiaco-a-caltanissetta-visite-e-test-diagnostici-gratuiti Copia Link Condividi Notizia

Il 18 ottobre Caltanissetta ospiterà la Giornata sulla diffusione della conoscenza dello scompenso cardiaco; durante la giornata che si terrà dalla 9:00 alle 13:00 in Piazza G. Falcone e P. Borsellino, il Dott. Luigi Scarnato e il Dott. Salvatore Virzì effettueranno gratuitamente visite e test diagnostici cardiologici mirati per la diagnosi e la prevenzione dello scompenso cardiaco. A soffrire di scompenso cardiaco in Italia sono circa 600.000 persone” come ci illustra il Dott. Scarnato, organizzatore e promotore dell’evento “e si stima che la sua prevalenza raddoppi a ogni decade di età. Lo scompenso cardiaco è caratterizzato da un deterioramento della funzione del cuore che non permette allo stesso di pompare abbastanza sangue causando affanno, ridotta tolleranza allo sforzo, affaticamento, edema ed in alcuni casi può aggravarsi a tal punto da portare fino alla morte.” “La prevenzione insieme ad uno stile di vita sano prevengono l’insorgenza di queste condizioni” conclude il Dott. S. Virzì della Casa di Cura “Regina Pacis” che ha supportato l’iniziativa.



Il 18 ottobre Caltanissetta ospiterà la Giornata sulla diffusione della conoscenza dello scompenso cardiaco; durante la giornata che si terrà dalla 9:00 alle 13:00 in Piazza G. Falcone e P. Borsellino, il Dott. Luigi Scarnato e il Dott. Salvatore Virzì effettueranno gratuitamente visite e test diagnostici cardiologici mirati per la diagnosi e la prevenzione dello scompenso cardiaco. A soffrire di scompenso cardiaco in Italia sono circa 600.000 persone" come ci illustra il Dott. Scarnato, organizzatore e promotore dell'evento "e si stima che la sua prevalenza raddoppi a ogni decade di età. Lo scompenso cardiaco è caratterizzato da un deterioramento della funzione del cuore che non permette allo stesso di pompare abbastanza sangue causando affanno, ridotta tolleranza allo sforzo, affaticamento, edema ed in alcuni casi può aggravarsi a tal punto da portare fino alla morte." "La prevenzione insieme ad uno stile di vita sano prevengono l'insorgenza di queste condizioni" conclude il Dott. S. Virzì della Casa di Cura "Regina Pacis" che ha supportato l'iniziativa.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare