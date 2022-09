Salute 115

Prevenzione Alzheimer, a Caltanissetta organizzata una giornata di disagnosi precoce

Ecco tutte le iniziative in occasione della settimana dedicata alla malattia di Alzheimer

Redazione

Il mese di settembre è dedicato alla malattia di Alzheimer. L’Associazione Familiari Alzheimer Caltanissetta ODV, Sabato 24 Settembre organizza una giornata di diagnosi precoce, che si terrà nei locali dell’info point della pro loco di Caltanissetta siti in Corso Umberto. Gli psicologi volontari che collaboreranno con noi saranno presenti la mattina dalle 9.30 alle 12 con il dr Salvatore Torregrossa ed il pomeriggio dalle 16.30 alle 19 con la dottoressa Alessandra Messana. Ci preme inoltre sottolineare altri due eventi che si terranno nella nostra città.

IL 22 settembre nella sala convegni dell’ospedale S.Elia di Caltanissetta ci sarà un convegno “Malattia di Alzheimer dalla pandemia ai giorni nostri” A cura del Dipartimento di Cure Primarie diretto dal responsabile scientifico dott Gabriele Roccia ed organizzato dal dr Salvatore Torregrossa, psicologo del Centro Diurno Alzheimer Asp di Caltanissetta. Per l’Associazione Familiari Alzheimer interverrà la presidente Antonina Sorge. Il 21 settembre presso la sala Garsia del Cefpas si terrà un incontro inerente la rete assistenziale per le demenze, al quale sarà anche presente il vice presidente di Alzheimer Uniti Italia Antonino Cardaci, Associazione Nazionale alla quale siamo legati.

Sono eventi che fanno ben sperare sull’attenzione che deve essere posta verso quelle che sono le patologie che portano alla demenza. Il carico familiare non deve essere sottovalutato dal nostro sistema sanitario, le statistiche parlano chiaro, negli ultimi anni si è abbassata l’età in cui vi è una prima diagnosi di demenza, si parla di casi di Alzheimer giovanile già a partire dai 45 anni. La prevenzione sta principalmente nel seguire corretti stili di vita, una sana alimentazione, fare sport, tenere attiva la mente, sono fattori importanti, inoltre con la diagnosi precoce come strumento di intercettazione di sintomi iniziali e le giuste cure, la vita può avere certamente una qualità migliore.



