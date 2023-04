Cronaca 85

"PretenDiamo la legalità": la questura di Caltanissetta premia le tre scuole vincitrici

Cittadinanza attiva e Costituzione, sviluppo sostenibile e rispetto dell’ambiente, sport, amicizia inclusione. Erano questi i temi su cui dovevano esprimersi alunni e studenti

Redazione

Stamattina in Questura si è riunita la commissione che ha individuato le scuole vincitrici in ambito provinciale della 6^ edizione del progetto/concorso “PretenDiamo legalità” della Polizia di Stato, relativo all’anno scolastico 2022/2023, promosso dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, rivolto agli alunni e studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado di diverse province italiane. Nei mesi scorsi la Polizia di Stato nella nostra provincia ha promosso diversi incontri con alunni e studenti volti a stimolare la riflessione sull’importanza della legalità e del rispetto delle regole nella vita di tutti i giorni che passa, necessariamente, attraverso la partecipazione attiva e consapevole di tutti i cittadini, ai quali si chiede di essere protagonisti nella realtà sociale. Cittadinanza attiva e Costituzione, sviluppo sostenibile e rispetto dell’ambiente, sport, amicizia inclusione. Erano questi i temi su cui dovevano esprimersi alunni e studenti.

La commissione, composta dal Vicario del Questore dr Gaspare Calafiore, dal Dirigente Scolastico dr Salvatore Benfante Picogna e dal referente del progetto per la Questura di Caltanissetta, Commissario Salvatore Falzone, ha visionato tutti i video e gli elaborati pervenuti dalle scuole della provincia e, tenendo conto dei criteri di efficacia e pertinenza nella rappresentazione del tema e della creatività ed originalità di espressione degli elaborati ha dichiarato vincitori in ambito provinciale i seguenti elaborati, per la scuola primaria: il lapbook + video dal titolo “La scuola è per tutti” realizzato dagli alunni della 4^C del Circolo Didattico “Leonardo Sciascia” di Caltanissetta; il Lapbook evidenzia la correlazione tra l’obiettivo 4 dell’Agenda 2030, “istruzione di qualità” e gli artt.2, 3 e 34 della nostra Costituzione.

Vincitore ex aequo il plastico intitolato “I nostri fiori per un mondo migliore” realizzato dagli alunni della 2^ G del Primo Circolo Didattico “De Amicis” di San Cataldo; il plastico rappresenta un pianeta circondato dagli obiettivi dell’Agenda 2030, interpretati dagli alunni come fiori che sbocciano su un prato verde. Per la scuola secondaria di primo grado ha vinto il cortometraggio intitolato “La cattedra” realizzato dagli studenti della classe 2° A dell’Istituto Comprensivo “F. Puglisi” di Serradifalco – Milena – Montedoro, del plesso di Montedoro; l’elaborato, scritto e interpretato dalla classe, scaturisce da alcune conversazioni di cittadinanza attiva sul tema del bodyshaming. I tre elaborati prescelti saranno ora inviati a Roma al Settore Organizzazione Eventi dell’Ufficio Relazioni Esterne, Cerimoniale e studi storici della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e concorreranno alla selezione dei vincitori a livello nazionale.



