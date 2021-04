Cronaca 802

Prete arrestato a Enna per violenza sessuale, capo della Mobile di Enna lancia appello a "Chi l'ha visto"

L'appello è rivolto ad eventuali altre vittime di Giuseppe Rugolo, il prete arrestato ieri a Ferrara con l’accusa di violenza sessuale aggravata

Redazione

28 Aprile 2021 15:56

Stasera, alla trasmissione di Rai 3 "Chi l’ha visto", il capo della Squadra Mobile di Enna, Antonino Ciavola rivolgerà un appello ad eventuali altre vittime di Giuseppe Rugolo, il prete arrestato ieri a Ferrara con l’accusa di violenza sessuale aggravata a danni di un giovane, minorenne all’epoca dei fatti, e di altre due persone. Il Procuratore di Enna, Massimo Palmeri, si era rivolto a «chi sa e ha preferito tacere». Intanto emergono altri particolari dall’inchiesta che confermano che il vescovo della diocesi di Piazza Armerina, Rosario Gisana, sapeva delle violenze subite dal minore e che lo stesso Rugolo era stato costretto ad ammetterlo.

Gisana lo avrebbe confermato nel corso della sua audizione come persona informata sui fatti ai Pm Stefania Leonte e Orazio Longo che seguono l’inchiesta. «Ho avviato l’indagine previa - dice il vescovo - perché lui effettivamente aveva ammesso. Ma era solo un seminarista». Nessuno però informò l’autorità giudiziaria e questo porta a dire al giudice per le indagini preliminari, Maria Luisa Bruno, che «dalla personalità di Rugolo emergerebbe un’inclinazione a cedere alle pulsioni sessuali in maniera incondizionata in spregio ai principi del culto del quale egli è ministro». (La Sicilia.it)



