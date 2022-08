Salute 114

Presto a San Cataldo saranno collocati due defibrillatori: a lanciare la campagna il Rotar Club Caltanissetta

A tenere la conferenza alla Casa del Fanciullo l'infermiera Marta Agricola che ha parlato delle differenze dei vari tipi di defibrillatori

Redazione

28 Agosto 2022 10:35 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/presto-a-san-cataldo-saranno-collocati-due-defibrillatori-a-lanciare-la-campagna-il-rotar-club-caltanissetta Copia Link Condividi Notizia

Lo scorso venerdì 26 si è svolta, presso l’Auditorium Casa del fanciullo di San Cataldo, la prima conviviale dell’anno sociale 22/23 del Rotaract Club Caltanissetta, dal tema “Defibrillatore e cure palliative”. In questa occasione è stato presentato il nuovo progetto del club, “Save the hearth of the city”, un crowfunding di prossima pubblicazione volto all’acquisto di due defibrillatori da collocare in città per il pubblico utilizzo. La conferenza, introdotta dalla presidente Deborah Gervasi e curata dalla dr.ssa Marta Agricola (infermiera presso l’U.O.S.D. Hospice Presidio Ospedaliero “M. Raimondi” e cooperativa SAP Caltanissetta), si è incentrata sulle differenze tra i vari tipi di defibrillatori e le loro modalità d’impiego, in modo da formare l’uditorio sulla strumentazione che verrà acquistata, e sulle cure palliative, argomento poco conosciuto ma del quale la dr.ssa Agricola ha ritenuto opportuno diffondere una maggiore consapevolezza. La serata è proseguita presso il ristorante Villa di Pietra, dove i soci hanno goduto dell’ospitalità dei proprietari e dell’ottimo cibo della loro cucina, approfondendo i legami d’amicizia che caratterizzano il club. Il ricavato della cena è stato devoluto al fondo per l’acquisto dei defibrillatori.

Giacomo Bosco



Lo scorso venerdì 26 si è svolta, presso l'Auditorium Casa del fanciullo di San Cataldo, la prima conviviale dell'anno sociale 22/23 del Rotaract Club Caltanissetta, dal tema "Defibrillatore e cure palliative". In questa occasione è stato presentato il nuovo progetto del club, "Save the hearth of the city", un crowfunding di prossima pubblicazione volto all'acquisto di due defibrillatori da collocare in città per il pubblico utilizzo. La conferenza, introdotta dalla presidente Deborah Gervasi e curata dalla dr.ssa Marta Agricola (infermiera presso l'U.O.S.D. Hospice Presidio Ospedaliero "M. Raimondi" e cooperativa SAP Caltanissetta), si è incentrata sulle differenze tra i vari tipi di defibrillatori e le loro modalità d'impiego, in modo da formare l'uditorio sulla strumentazione che verrà acquistata, e sulle cure palliative, argomento poco conosciuto ma del quale la dr.ssa Agricola ha ritenuto opportuno diffondere una maggiore consapevolezza. La serata è proseguita presso il ristorante Villa di Pietra, dove i soci hanno goduto dell'ospitalità dei proprietari e dell'ottimo cibo della loro cucina, approfondendo i legami d'amicizia che caratterizzano il club. Il ricavato della cena è stato devoluto al fondo per l'acquisto dei defibrillatori.

Giacomo Bosco

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare