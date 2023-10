Cronaca 879

Preservare il patrimonio venoso dei pazienti: al Sant'Elia di Caltanissetta ci pensa il vascular team, oggi un corso sul tema

Una squadra eccellente, quella diretta dalla dottoressa Rita D'Ippolito, fatta di professionisti umani e preparati

Redazione

04 Ottobre 2023 21:39 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/preservare-il-patrimonio-venoso-dei-pazienti-al-santelia-di-caltanissetta-ci-pensa-il-vascular-team-oggi-un-corso-sul-tema Copia Link Condividi Notizia

Conservare il patrimonio venoso del paziente. E’ questo l’obiettivo che quotidianamente si pone il vascular team dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, guidato dalla dottoressa Rita D’Ippolito, nonché il tema principale del corso che si è svolto oggi pomeriggio all’hotel San Michele, con numerosi partecipanti, tra medici e infermieri, e relatori da tutta la Sicilia, da Roma e dalla Lombardia. Il lavoro di questa squadra così importante - personale selezionato e formato, all’interno del reparto di Anestesia e Rianimazione, che si occupa di impiantare accessi venosi ai pazienti oncologici - è stato condiviso con altri operatori del mondo della sanità.

E sono i numeri del vascular team dell’ospedale Sant’Elia a parlarci di una squadra eccellente: una media di 680 Picc all’anno e circa 50 impianti di port toracico. Ma non si parla di sola quantità. Come ha sottolineato oggi la dottoressa Rita D’Ippolito, anestesista e rianimatrice, l’attenzione al paziente e alle sue esigenze è fondamentale. Come quella alle giovani donne malate di tumore che chiedono di preservare anche l’estetica.

“Grazie ai Picc Port – ha spiegato oggi la dottoressa D’Ippolito durante il convegno – facciamo in modo che il catetere venoso sottocute diventi poco visibile e così le nostre giovani pazienti possono permettersi di fare le loro terapie durante il giorno per poi uscire sentendosi a loro agio e bene con loro stesse. Per il vascular team il patrimonio venoso dei pazienti è fondamentale, tanto che viene considerato come un vero e proprio parametro vitale. E grazie ai cateteri venosi lo preserviamo evitando di bucare più volte il paziente provocando ulteriori sofferenze e danni al sistema venoso. E’ importante scegliere il giusto catetere, nel momento giusto, per ogni singolo paziente”.

Un’attenzione che ogni giorno vede impegnato un team dotato di grande professionalità e umanità. Oltre alla dottoressa D’Ippolito ne fanno parte l’anestesista e rianimatore Salvino Asaro, l’infermiere referente Angelo Di Stefano, e gli infermieri Rosario Ferro, Caterina Coticchio, Simone Gravotta, Stefania Gelo, Concetta Cassaro, Tommaso Alongi, Salvatore D’Alma. Il vascular team opera all’interno dell’Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione diretta dal primario Giancarlo Foresta. L'ambulatorio del Vascular Team è aperto dal lunedì al venerdì e per prenotarsi bisogna rivolgersi al capo sala della Rianimazione, Giuseppe Di Francesco o contattare il numero 0934/559663



Conservare il patrimonio venoso del paziente. E' questo l'obiettivo che quotidianamente si pone il vascular team dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, guidato dalla dottoressa Rita D'Ippolito, nonché il tema principale del corso che si è svolto oggi pomeriggio all'hotel San Michele, con numerosi partecipanti, tra medici e infermieri, e relatori da tutta la Sicilia, da Roma e dalla Lombardia. Il lavoro di questa squadra così importante - personale selezionato e formato, all'interno del reparto di Anestesia e Rianimazione, che si occupa di impiantare accessi venosi ai pazienti oncologici - è stato condiviso con altri operatori del mondo della sanità. E sono i numeri del vascular team dell'ospedale Sant'Elia a parlarci di una squadra eccellente: una media di 680 Picc all'anno e circa 50 impianti di port toracico. Ma non si parla di sola quantità. Come ha sottolineato oggi la dottoressa Rita D'Ippolito, anestesista e rianimatrice, l'attenzione al paziente e alle sue esigenze è fondamentale. Come quella alle giovani donne malate di tumore che chiedono di preservare anche l'estetica. "Grazie ai Picc Port - ha spiegato oggi la dottoressa D'Ippolito durante il convegno - facciamo in modo che il catetere venoso sottocute diventi poco visibile e così le nostre giovani pazienti possono permettersi di fare le loro terapie durante il giorno per poi uscire sentendosi a loro agio e bene con loro stesse. Per il vascular team il patrimonio venoso dei pazienti è fondamentale, tanto che viene considerato come un vero e proprio parametro vitale. E grazie ai cateteri venosi lo preserviamo evitando di bucare più volte il paziente provocando ulteriori sofferenze e danni al sistema venoso. E' importante scegliere il giusto catetere, nel momento giusto, per ogni singolo paziente". Un'attenzione che ogni giorno vede impegnato un team dotato di grande professionalità e umanità. Oltre alla dottoressa D'Ippolito ne fanno parte l'anestesista e rianimatore Salvino Asaro, l'infermiere referente Angelo Di Stefano, e gli infermieri Rosario Ferro, Caterina Coticchio, Simone Gravotta, Stefania Gelo, Concetta Cassaro, Tommaso Alongi, Salvatore D'Alma. Il vascular team opera all'interno dell'Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione diretta dal primario Giancarlo Foresta. L'ambulatorio del Vascular Team è aperto dal lunedì al venerdì e per prenotarsi bisogna rivolgersi al capo sala della Rianimazione, Giuseppe Di Francesco o contattare il numero 0934/559663

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare