Presentato il libro del sostituto commissario Salvatore Falzone sulla storia della polizia a Caltanissetta

Realizzato grazie al contributo della Fondazione Sicana, in occasione del 170° anniversario della fondazione della Polizia di Stato

Oggi è stato presentato a Caltanissetta il libro del sostituto commissario della Polizia di Stato Salvatore Falzone, responsabile dell’ufficio comunicazione della Questura, dal titolo “Questura di Caltanissetta, i questori Autorità provinciali di pubblica sicurezza”, realizzato grazie al contributo della Fondazione Sicana, in occasione del 170° anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

La prefazione del libro è stata curata dal Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Lamberto Giannini. L’evento si è svolto nell’elegante sede della Fondazione diretta dal dr Giuseppe Di Forti che ha supportato l’iniziativa editoriale, su proposta del Questore di Caltanissetta Emanuele Ricifari.

Tra le numerose Autorità hanno partecipato il Presidente della Corte d’Appello Maria Grazia Vagliasindi, il Sindaco Roberto Gambino e l’ex Questore di Caltanissetta, Napoli e Roma Guido Marino, che hanno fatto un breve intervento. Oltre all’autore del libro, sono intervenuti: Emanuele Ricifari, Questore di Caltanissetta, Giuseppe Di Forti, Presidente della Fondazione Sicana, Giovanbattista Tona, Consigliere di Corte d’Appello e Rita Cinardi, giornalista dell’ANSA e direttore di Seguonews.

L’autore, nel volume celebrativo, ha raccontato i 162 anni di attività di pubblica sicurezza a Caltanissetta nello Stato unitario, un arco temporale cha va dal 1860 al 2022. Nel libro si narrano vicende di Questori, Funzionari di polizia, Guardie di pubblica sicurezza e Agenti che hanno segnato la storia della pubblica sicurezza nella nostra città. Il testo contiene, inoltre, importanti documenti storici sulla Questura nissena custoditi all’Archivio di Stato di Caltanissetta e pubblicati su concessione del Ministero della Cultura. Nel libro hanno descritto la loro esperienza nissena alcuni dei questori che si sono succeduti nell’ultimo ventennio alla guida della Questura di Caltanissetta, Santi Giuffrè, Guido Marino, Bruno Megale, Giovanni Signer e l’attuale Questore Emanuele Ricifari. Il volume, impreziosito anche da una copiosa documentazione fotografica, che rivela un puntuale lavoro di ricerca dell’autore, pone in evidenza la figura del Questore, Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza. Una figura, quella del Questore, valorizzata proprio dalla L. 121/81, ue

che ha “disegnato” la nuova architettura dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza” espressione del pluralismo delle Forze di Polizia e del necessario coordinamento tra le stesse. “Le pagine di questo libro – ha scritto nella sua prefazione il Capo della Polizia – ci aiutano non solo a mantenere viva la storia di un bellissimo territorio e delle sua Questura, ma raccontano l’impegno di tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato che ogni giorno nella provincia di Caltanissetta, come in ogni luogo del nostro Paese, svolgono il loro lavoro con coraggio e abnegazione, sempre al servizio della collettività, onorando la memoria dei nostri caduti e la divisa che indossiamo”. La versione digitale del libro a breve si potrà scaricare dalla pagina web della questura di Caltanissetta.



