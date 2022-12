Attualita 187

Presentato il calendario dell'Anffas Caltanissetta dedicato ai super eroi

In uno scatto Captain America viene difeso dai poliziotti delle Volanti da un attacco di cyberbulli

Redazione

Presentato il calendario dell’Anffas Onlus Caltanissetta “Superhero 2.023”, “dentro ognuno di noi c’è un Supereroe pronto a spiccare il volo per imprese straordinarie”. A San Cataldo nella sede dell’Associazione è stato presentato il calendario 2023 dal titolo “I Supereroi dei giorni nostri” realizzato grazie al contributo di diverse Istituzioni tra cui la Polizia di Stato. Il 16 novembre i ragazzi dell’Anffas erano stati in visita in Questura dove avevano posato per alcuni scatti con gli agenti delle volanti. Una di queste foto, nella quale Captain America viene difeso dai poliziotti da un attacco di malintenzionati cyberbulli, fa parte degli scatti che ci accompagneranno nei dodici mesi del prossimo anno.

Il calendario, che è in vendita per promuovere l’8per mille in favore dell’Associazione, oltre alla foto con la Polizia di Stato, contiene altri scatti con i Vigili del Fuoco, insegnanti, personale medico e volontari. L’Anffas Onlus è un’associazione di famiglie di persone con disabilità che persegue finalità di solidarietà sociale e di tutela dei diritti civili a favore delle persone svantaggiate.



