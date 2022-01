Attualita 520

Preparazione agli studi universitari, secondo "Eduscopio" l'istituto "Luigi Russo" di Caltanissetta è al primo posto

Secondo la Fondazione Agnelli primeggia per risultati nella provincia e nelle città limitrofe

Redazione

25 Gennaio 2022 10:51 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/preparazione-agli-studi-universitari-secondo-eduscopio-listituto-luigi-russo-di-caltanissetta-e-al-primo-posto Copia Link Condividi Notizia

Anche quest’anno la classifica “Eduscopio” vede l’IISS Russo di Caltanissetta, diretto dalla professoressa Maria Rita Basta, al primo posto tra gli Istituti tecnici della provincia di Caltanissetta che meglio preparano agli studi universitari. EDUSCOPIO è il portale della Fondazione Agnelli che valuta la qualità delle scuole secondarie di II grado sulla base della loro capacità di formare agli studi universitari. Il confronto prende in considerazione istituti della stessa tipologia nel raggio massimo di 30 km. L’idea di fondo del progetto eduscopio.it è proprio quella di valutare gli esiti successivi della formazione secondaria, i risultati universitari e lavorativi dei diplomati, per trarne delle indicazioni di qualità sull’offerta formativa delle scuole da cui essi provengono.

Per comparare la capacità delle scuole di preparare gli studenti e le studentesse agli studi universitari, Eduscopio prende in considerazione i seguenti indicatori: esami sostenuti, crediti acquisiti, voti ottenuti dagli studenti al primo anno di università, quello che maggiormente viene influenzato dal lavoro fatto durante gli anni della scuola secondaria. Questi indicatori riflettono la qualità delle “basi” formative e del metodo di studio e l’utilità dei suggerimenti orientativi acquisiti nelle scuole di provenienza. Secondo la Fondazione Agnelli, l’Istituto Luigi Russo primeggia per risultati nella provincia e nelle città limitrofe, presentandosi al territorio come scuola capace di creare condizioni per le quali gli studenti possono intraprendere con successo il passo successivo al diploma.

Nell’edizione 2020/2021 di Eduscopio, l’Istituto tecnico Tecnologico, che vanta tre indirizzi di studio differenti (“Chimica, Materiali e Biotecnologie Sanitarie”, “Economico, Amministrazione, Finanza e Relazioni internazionali per il Marketing” e il giovane “Grafica e Comunicazione” ), con un indice FGA pari a 70,24/100 (indirizzo Economico) e 72.68/100 (indirizzo Tecnologico) nell’ambito delle tre province limitrofe Agrigento Caltanissetta ed Enna si classifica al primo posto in entrambe le graduatorie. L’indice FGA è un valore risultante dalla combinazione della media dei voti e dei crediti conseguiti dagli studenti nel primo anno di università. Dall’indagine risulta che il 54% dei diplomati all’indirizzo Tecnico Economico prosegue con gli studi universitari e supera con successo il primo anno, mentre il 36% intraprende direttamente la carriera lavorativa.

Gli studi universitari in ambito economico-aziendale e giuridico sono i preferiti. Il 69% degli studenti diplomati all’indirizzo Tecnologico si immatricola e supera brillantemente il primo anno di studio universitario, soltanto il 22% non si immatricola, ma prosegue direttamente nel mondo del lavoro poiché il diploma finito abilitante lo consente. Le aree disciplinari più gettonate dai diplomati al Tecnologico “Chimica, Materiali e Biotecnologie Sanitarie” sono quella sanitaria, scientifica, tecnica, medica e delle scienze motorie. Questo risultato riconosciuto fuori dal contesto locale, conferma l’ottimo lavoro svolto in questi ultimi anni dall’intera comunità scolastica e l’alto livello di qualità dell’Istituto, capace di fornire, grazie alle strategie didattiche innovative adottate nei curricoli ordinari e di potenziamento, solide basi culturali e un efficace metodo di studio.



Anche quest'anno la classifica "Eduscopio" vede l'IISS Russo di Caltanissetta, diretto dalla professoressa Maria Rita Basta, al primo posto tra gli Istituti tecnici della provincia di Caltanissetta che meglio preparano agli studi universitari. EDUSCOPIO è il portale della Fondazione Agnelli che valuta la qualità delle scuole secondarie di II grado sulla base della loro capacità di formare agli studi universitari. Il confronto prende in considerazione istituti della stessa tipologia nel raggio massimo di 30 km. L'idea di fondo del progetto eduscopio.it è proprio quella di valutare gli esiti successivi della formazione secondaria, i risultati universitari e lavorativi dei diplomati, per trarne delle indicazioni di qualità sull'offerta formativa delle scuole da cui essi provengono. Per comparare la capacità delle scuole di preparare gli studenti e le studentesse agli studi universitari, Eduscopio prende in considerazione i seguenti indicatori: esami sostenuti, crediti acquisiti, voti ottenuti dagli studenti al primo anno di università, quello che maggiormente viene influenzato dal lavoro fatto durante gli anni della scuola secondaria. Questi indicatori riflettono la qualità delle "basi" formative e del metodo di studio e l'utilità dei suggerimenti orientativi acquisiti nelle scuole di provenienza. Secondo la Fondazione Agnelli, l'Istituto Luigi Russo primeggia per risultati nella provincia e nelle città limitrofe, presentandosi al territorio come scuola capace di creare condizioni per le quali gli studenti possono intraprendere con successo il passo successivo al diploma. Nell'edizione 2020/2021 di Eduscopio, l'Istituto tecnico Tecnologico, che vanta tre indirizzi di studio differenti ("Chimica, Materiali e Biotecnologie Sanitarie", "Economico, Amministrazione, Finanza e Relazioni internazionali per il Marketing" e il giovane "Grafica e Comunicazione" ), con un indice FGA pari a 70,24/100 (indirizzo Economico) e 72.68/100 (indirizzo Tecnologico) nell'ambito delle tre province limitrofe Agrigento Caltanissetta ed Enna si classifica al primo posto in entrambe le graduatorie. L'indice FGA è un valore risultante dalla combinazione della media dei voti e dei crediti conseguiti dagli studenti nel primo anno di università. Dall'indagine risulta che il 54% dei diplomati all'indirizzo Tecnico Economico prosegue con gli studi universitari e supera con successo il primo anno, mentre il 36% intraprende direttamente la carriera lavorativa. Gli studi universitari in ambito economico-aziendale e giuridico sono i preferiti. Il 69% degli studenti diplomati all'indirizzo Tecnologico si immatricola e supera brillantemente il primo anno di studio universitario, soltanto il 22% non si immatricola, ma prosegue direttamente nel mondo del lavoro poiché il diploma finito abilitante lo consente. Le aree disciplinari più gettonate dai diplomati al Tecnologico "Chimica, Materiali e Biotecnologie Sanitarie" sono quella sanitaria, scientifica, tecnica, medica e delle scienze motorie. Questo risultato riconosciuto fuori dal contesto locale, conferma l'ottimo lavoro svolto in questi ultimi anni dall'intera comunità scolastica e l'alto livello di qualità dell'Istituto, capace di fornire, grazie alle strategie didattiche innovative adottate nei curricoli ordinari e di potenziamento, solide basi culturali e un efficace metodo di studio.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare