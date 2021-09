Cronaca 881

Preparava cibi con la carne di nutria: barista denunciato dai Nas nel Mantovano

La nutria è un animale che non può essere usato per il consumo umano, come disciplinato dalle circolari interministeriali

Redazione

12 Settembre 2021 13:46

Due carcasse intere di nutria all'interno del congelatore del bar. La carne sarebbe stata servita ai clienti come una materia alimentare qualsiasi. Nel freezer a pozzetto, infatti, le nutrie erano tenute accanto ad altri cibi e prodotti, anch'essi privi di tracciabilità, destinati, secondo la ricostruzione dei carabinieri, a finire nei piatti degli avventori. La scoperta choc è stata fatta dai militari di Marmirolo (Mantova) e del Nas di Cremona. L'uomo, un barista di 42 anni è stato denunciato per commercio di sostanze alimentari nocive. La nutria, infatti, è un animale che non può essere usato per il consumo umano, come disciplinato dalle circolari interministeriali. Per questo, i militari hanno sequestrato non solo le carcasse ma anche oltre trenta chili di prodotti, ormai infestati e contaminati, per il successivo smaltimento. Oltre ad essere stato denunciato, il barista ha ricevuto una multa da 4.500 euro per il mancato rispetto delle procedure HACCP. Per il bar è stata richiesta la sospensione dell'attività all'ATS Valpadana.



