Premio "Trinacria", nuovo riconoscimento per il prof poeta e scrittore nisseno Salvatore Amico

La consegna dei premi verrà effettuata in estate durante TrezzArte 2022

Redazione

Ancora un riconoscimento per il poeta e scrittore professore Salvatore Amico a cui è stato conferito il Premio “Trinacria”, alla memoria dell’indipendentista siciliano Santo Trovato, classificandosi al 1° posto per la migliore lirica scritta in lingua poetica siciliana alla XXII Edizione del Premio di Poesia “Acitrezza, Terra dei Ciclopi”. Purtroppo, visto l’imperversare della pandemia, l’organizzazione ha deciso di svolgere la premiazione in due fasi: la premiazione vera e propria è avvenuta da remoto ad Acitrezza anche in diretta sui canali social Youtube e Facebook, mentre la consegna dei premi verrà effettuata in estate durante TrezzArte 2022, così da dare la possibilità ai poeti di venire premiati in una cornice consona e magari alla presenza di pubblico.



