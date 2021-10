Attualita 157

Premio Nicholas Green, vince una studentessa del liceo "R. Settimo" di Caltanissetta

Maria Vittoria Gueli ha saputo toccare con particolare sensibilità i temi delicati della donazione degli organi e della solidarietà

Redazione

05 Ottobre 2021 14:37

Grande soddisfazione domenica 3 ottobre per il Liceo Classico, Linguistico e Coreutico “R. Settimo” di Caltanissetta e per la sua studentessa Maria Vittoria Gueli della V A classico, che si è classificata nella sezione scuola secondaria di secondo grado per il prestigioso concorso ”Premio Nicholas Green” a. s. 2020/21. Durante la cerimonia di premiazione la dott.ssa S. Pulvirenti, in rappresentanza del Direttore dell’ Ufficio Scolastico Provinciale, ha espresso parole di apprezzamento nei confronti dell’alunna che, sotto la guida della sua insegnante di Italiano, professoressa Valeria Natale, ha saputo toccare con particolare sensibilità i temi delicati della donazione degli organi e della solidarietà in un racconto in cui si dipanano in parallelo due storie destinate ad incontrarsi e ad avere senso dal reciproco intrecciarsi della vita e della morte. La fine tragica di Bianca diventa occasione di rinascita per Alice perché “se io potrò impedire a un cuore di spezzarsi non avrò vissuto invano.” (E. Dickinson)

Il Liceo Classico R. Settimo diretto dalla dott.ssa Irene Collerone promuove da anni il Concorso N. Green perché perfettamente in linea con i valori di solidarietà, di rispetto della vita e della salute che, in questo preciso momento storico, acquistano un rilievo particolare. La storia emblematica di Nicholas racchiude un significato che ha una risonanza maggiore in questi giorni in cui abbiamo capito quanto le nostre esistenze siano interdipendenti e quanto sia preziosa la generosa apertura nei confronti dell’altro, così come testimoniato dalla famiglia Green. Chi volesse leggere il racconto potrà trovarlo al link ttps://docs.google.com/document/d/1PDil12eQyvVqfLCohDgA_6zXzQWnqLTx/edi...



