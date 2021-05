Eventi 374

Premio internazionale Asas: menzione d'onore per il poeta e scrittore nisseno Salvatore Amico

Il Premio è patrocinato dall’Università degli Studi di Messina

Redazione

31 Maggio 2021 09:29

Continuano i riconoscimenti per il poeta e scrittore professore Salvatore Amico che ha avuto la Menzione d’Onore per una lirica in lingua poetica siciliana alla IX Edizione del Premio Letterario-Poetico Internazionale ASAS (Associazione Siciliana Arte e Scienza) 2021 di Messina.Purtroppo, visto l’imperversare della pandemia, l’organizzazione ha deciso di svolgere la premiazione da remoto domenica 6 giugno 2021. Buona parte della Premiazione virtuale sarà registrata e pubblicata, successivamente, sulla pagina ASAS di Facebook. Il Premio è patrocinato dall’Università degli Studi di Messina nella persona del Magnifico Rettore prof. Salvatore Cuzzocrea. La Presidente ASAS Flavia Vizzari, nel complimentarsi con tutti i partecipanti, si augura che quanto prima si possa riprendere ad organizzare in presenza i futuri eventi.



Continuano i riconoscimenti per il poeta e scrittore professore Salvatore Amico che ha avuto la Menzione d'Onore per una lirica in lingua poetica siciliana alla IX Edizione del Premio Letterario-Poetico Internazionale ASAS (Associazione Siciliana Arte e Scienza) 2021 di Messina.Purtroppo, visto l'imperversare della pandemia, l'organizzazione ha deciso di svolgere la premiazione da remoto domenica 6 giugno 2021. Buona parte della Premiazione virtuale sarà registrata e pubblicata, successivamente, sulla pagina ASAS di Facebook. Il Premio è patrocinato dall'Università degli Studi di Messina nella persona del Magnifico Rettore prof. Salvatore Cuzzocrea. La Presidente ASAS Flavia Vizzari, nel complimentarsi con tutti i partecipanti, si augura che quanto prima si possa riprendere ad organizzare in presenza i futuri eventi.

Ti potrebbero interessare