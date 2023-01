Attualita 237

Premio di cultura Rosso di San Secondo: terzo posto per l'alunno Serra dell'istituto Mottura di Caltanissetta

Diploma di merito per Calogero Rocca ed Anthony Casuccio della 4 C

Redazione

Grande festa all’Istituto “Sebastiano Mottura” per il riconoscimento conferito ad un alunno del quarto anno. Antonio Serra si è infatti qualificato terzo al “Premio di Cultura Nazionale Piermaria Rosso di San Secondo 2022” organizzato dal Comitato di Caltanissetta della Società Dante Alighieri in collaborazione con il Parco Letterario “Piermaria Rosso di San Secondo”. Il premio ha visto concorrere 68 alunni di varie scuole secondarie della città di Caltanissetta e provincia. L’alunno Serra ha concorso con una poesia intitolata “Anime confuse” liberamente ispirata ad una novella di Rosso, “L’isola azzurra”. Inoltre, altri due studenti dell’istituto, Calogero Rocca ed Anthony Casuccio della 4 C, hanno concorso al premio ottenendo il Diploma di Merito.

Soddisfatta e commossa la dirigente scolastica dell’istituto, prof.ssa Laura Zurli, che così ha commentato: «Non posso che ringraziare tutto il corpo docente di Lingua e Letteratura italiana per i risultati raggiunti e per il costante impegno profuso a favore degli alunni, verso i quali quotidianamente, con lo studio e la lettura, si sollecita la fantasia, si arricchisce il lessico e si stimola il confronto dialogico, favorendone la crescita umana e culturale. All’alunno Serra e agli studenti che hanno partecipato al concorso va il mio personale augurio che la lettura e lo studio possano aprirli a "nuovi mondi" e far palpitare il loro cuore di grandi emozioni».



