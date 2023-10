Premio alla carriera per il chirurgo Giuseppe Di Martino: "Ha fatto dell'ospedale di Gela un punto di riferimento per la cura del tumore al seno"

Salute 180

Premio alla carriera per il chirurgo Giuseppe Di Martino: "Ha fatto dell'ospedale di Gela un punto di riferimento per la cura del tumore al seno"

Nel corso della X edizione del premio "Rocco Federico" al medico niscemese sarà consegnato un riconoscimento per la sua attività professionale

Redazione

07 Ottobre 2023 10:26 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/premio-alla-carriera-per-il-chirurgo-giuseppe-di-martino-ha-fatto-dellospedale-di-gela-un-punto-di-riferimento-per-la-cura-del-tumore-al-seno Copia Link Condividi Notizia

Premio alla carriera per il chirurgo Giuseppe Di Martino, il medico che ha fatto dell'ospedale di Gela un punto di riferimento nel panorama sanitario regionale per il trattamento del tumore al seno. Lo riceverà in occasione dei 10 anni del premio "Rocco Federico", promosso dalla omonima associazione presieduta da Salvatore Federico. La X edizione è in progamma sabato 28 ottobre alle 20.30 al teatro Eschilo di Gela. "Talento e solidarietà - dice il professore Salvatore Federico - saranno gli ingredienti principali della serata. Il dottore Di Martino è un nostro illustre concittadino di adozione, che ha dedicato la sua vita professionale alla salute delle donne". Nel corso della serata saranno premiati anche giovani talenti che si stanno distinguendo nel panorama artistico cittadino, nazionale e internazionale. Sarà organizzata anche una raccolta fondi di beneficienza da devolvere alla protezione civile Odv.



Premio alla carriera per il chirurgo Giuseppe Di Martino, il medico che ha fatto dell'ospedale di Gela un punto di riferimento nel panorama sanitario regionale per il trattamento del tumore al seno. Lo riceverà in occasione dei 10 anni del premio "Rocco Federico", promosso dalla omonima associazione presieduta da Salvatore Federico. La X edizione è in progamma sabato 28 ottobre alle 20.30 al teatro Eschilo di Gela. "Talento e solidarietà - dice il professore Salvatore Federico - saranno gli ingredienti principali della serata. Il dottore Di Martino è un nostro illustre concittadino di adozione, che ha dedicato la sua vita professionale alla salute delle donne". Nel corso della serata saranno premiati anche giovani talenti che si stanno distinguendo nel panorama artistico cittadino, nazionale e internazionale. Sarà organizzata anche una raccolta fondi di beneficienza da devolvere alla protezione civile Odv.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare