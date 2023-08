Prefettura Caltanissetta: avviso pubblico per la concessione di contributi per programmi socio-assistenziali

Prefettura Caltanissetta: avviso pubblico per la concessione di contributi per programmi socio-assistenziali

I programmi dovranno essere diretti a fornire "servizi di assistenza domiciliare per disabili che si trovano in stato di bisogno"

Si comunica che sono stati pubblicati sul sito del Ministero dell’Interno (http://www.interno.gov.it – sezione “Bandi di gara e contratti”) la Direttiva del Ministro e l’Avviso pubblico per la concessione di contributi a valere sul Fondo Lire U.N.R.R.A. per l’anno 2023. Tali contributi sono destinati a programmi socio-assistenziali aventi come destinatari persone che si trovano in condizioni di marginalità sociale, diretti a fornire “servizi di assistenza domiciliare per disabili che si trovano in stato di bisogno”

I soggetti richiedenti, in possesso dei requisiti previsti, devono presentare i progetti utilizzando esclusivamente il portale https://fondounrra.dlci.interno.it a partire dalle ore 12.00 del giorno 31/07/2023 e fino alle ore 12.00 del 31/08/2023.



