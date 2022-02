Cronaca 539

Precipita la crisi in Ucraina, l'Onu: "Il rischio di un grande conflitto è reale"

Con una mossa a sorpresa, ieri il presidente russo Vladimir ha inviato le truppe nella regione del Donbass

Redazione

In una riunione d'urgenza del consiglio di sicurezza, l'Onu ha sottolineato che "il rischio di un grande conflitto" in Ucraina "è reale e deve essere prevenuto a tutti i costi". Per gli Stati Uniti quello della Russia è stato non solo "un attacco all'Ucraina", ma "un attacco alla sovranità di ogni stato membro dell'Onu" che "avrà conseguenze rapide e gravi". "Rimaniamo aperti alla diplomazia e a una soluzione diplomatica ma non permetteremo nuovo bagno di sangue" nel Donbass, le parole dell'ambasciatore russo all'Onu, Vassily Nebenzia. "Siamo impegnati per la strada diplomatica ma siamo sulla nostra terra", la replica dell'omologo ucraino, Sergiy Kyslytsya. "I confini - ha concluso - non cambieranno".

Intanto precipita drammaticamente la crisi in Ucraina. Con una mossa a sorpresa, ieri il presidente russo Vladimir Putin ha dapprima annunciato il riconoscimento dell'indipendenza delle autoproclamate repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk, per poi ordinare l'invio di truppe nella regione del Donbass con lo scopo, è la versione del Cremlino, di "assicurare la pace". Le speranze di una soluzione diplomatica fiorite durante la notte tra domenica e lunedì sono dunque svanite come un sogno alla luce del giorno. A dissiparle i colpi di artiglieria che sono ripresi di buon mattino e il durissimo fuoco di sbarramento di dichiarazioni ostili che si è alzato da Mosca, culminato a fine giornata con l'annuncio di Putin. In serata una colonna di blindati è stata segnalata nella Repubblica di Donetsk dall'agenzia russa Interfax, che cita testimoni sul posto. (ANSA)



