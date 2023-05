Cronaca 1018

Precipita dalla finestra della scuola, grave studentessa di un liceo

L'episodio si è registrato in una scuola superiore di Genova. L'allarme poco dopo le 8,30

Redazione

Si sa soltanto che è caduta da una alterra di circa quattro metri, dalla finestra di bagni della scuola, un liceo del levante di Genova di cui per ovvie ragioni omettiamo il nome. Non è chiaro se per un incidente oppure per un gesto volontario, ma la studentessa di 16 anni al momento è stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale San Martino: vigile e non intubata, al punto di rianimazione per le diverse ferite e i traumi riportati nella caduta.

L'allarme è scattato poco dopo le 8,30, dell'iniziio delle lezioni, quando la ragazza avrebbe chiesto di andare in bagno poco prima della prova di inglese. A quanto pare sarebbe arrivata in classe senza lo zaino. Pochi minuti dopo la professoressa ha sentito un tonfo, si è precipitata nei bagni ed ha visto la finestra aperta e l'alunna riversa a terra. Sarebbe stata la stessa scuola a chiedere aiuto, tanto che sul posto sono intervenuti i soccorsi del "118" e le ambulanze delle pubbliche assistenze vicine alla scuola; anche la polizia che si sta occupando delle indagini La ragazza è stata trasferita in codice giallo, quello di media intensità, al San Martino.

Come si ricorderà, lo sorso marzo, un'altra ragazzina di una scuola media sempre del levante genovese si è buttata dala finestra dopo un rimprovero da parte dell'insgenante.



