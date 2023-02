Cronaca 91

Precipita dalla finestra a Caltavuturo: i fili dei panni attutiscono la caduta ma è grave

Sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale

Redazione

Un giovane di 24 anni di Caltavuturo è caduto dalla finestra della sua abitazione. Un volo di diversi metri attutito dai fili del balcone utilizzati per stendere i vestiti. Sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono critiche. Il ragazzo è caduto mentre stava eseguendo alcune riparazioni in casa. I carabinieri hanno chiarito le cause dell’incidente.



