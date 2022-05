Politica 66

Precari Esa, Mancuso (FI): "La garanzia di 180 giornate lavorative sono un risultato storico"

Il deputato all'Ars di Forza Italia auspica che adesso non si torni più indietro

Redazione

“Durante la discussione della Legge di stabilità regionale ho presentato un emendamento per consentire all’Ente di Sviluppo Agricolo (ESA) di offrire garanzie occupazionali ai propri dipendenti assunti a tempo determinato, corrispondendo per l’intero anno solare, un numero di giornate lavorative pari a 180. Una norma che ritengo di buon senso, le cui coperture possono essere garantire grazie anche alle economie dovute ai pensionamenti. Una norma che assolve a una duplice criticità: garantire i livelli occupazionali per i lavoratori impegnati in tale progetto (anche se il fine ultimo è la definitiva stabilizzazione); promuovere l’agricoltura in Sicilia, vero zoccolo duro di una Regione il cui cuore pulsante dell’economia batte proprio dove la terra è più fertile. Ringrazio l'assessore al ramo, Toni Scilla per l'impegno e il confronto costruttivo che ha permesso di raggiungere il risultato". Lo afferma in una nota il deputato regionale di Forza Italia, on. Michele Mancuso.



