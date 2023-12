Cronaca 197

Praga, sparatoria all'interno della Facoltà di lettere dell'Università Carolina: ci sono morti e feriti

La piazza Jana Palacha è stata chiusa dalla Polizia, l'attentatore è stato avvistato sul tetto dell'ateneo

Redazione

21 Dicembre 2023 16:28 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/praga-sparatoria-allinterno-della-facolta-di-lettere-delluniversita-carolina-ci-sono-morti-e-feriti Copia Link Condividi Notizia

Gli spari sono stati esplosi all'interno della Facoltà di Lettere dell'Università Carolina di Praga. Testimoni hanno riferito sui social che ci sono state "molte sparatorie". L'attentatore è stato avvistato sul tetto dell'ateneo. Al personale e agli studenti è stato ordinato di chiudersi negli uffici e nelle aule.

Una sparatoria è avvenuta nella sede dell'Università di Praga in piazza Jana Palacha, nella città vecchia. Lo ha reso noto la polizia della Repubblica Ceca. "L'intervento degli agenti è in corso al momento, l'intera piazza e l'area circostante sono completamente chiuse", si legge in un post, "in base alle prime informazioni, possiamo confermare che ci sono morti e feriti sulla scena. I cittadini sono invitati a non rimanere nelle vicinanze e a non uscire di casa".



Gli spari sono stati esplosi all'interno della Facoltà di Lettere dell'Università Carolina di Praga. Testimoni hanno riferito sui social che ci sono state "molte sparatorie". L'attentatore è stato avvistato sul tetto dell'ateneo. Al personale e agli studenti è stato ordinato di chiudersi negli uffici e nelle aule. Una sparatoria è avvenuta nella sede dell'Università di Praga in piazza Jana Palacha, nella città vecchia. Lo ha reso noto la polizia della Repubblica Ceca. "L'intervento degli agenti è in corso al momento, l'intera piazza e l'area circostante sono completamente chiuse", si legge in un post, "in base alle prime informazioni, possiamo confermare che ci sono morti e feriti sulla scena. I cittadini sono invitati a non rimanere nelle vicinanze e a non uscire di casa".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare