Posti letto all'Università, bando straordinario riservato agli studenti con disabilità

Il modulo online consente di richiedere il posto letto straordinario per cui occorre eseguire una procedura collegandosi ai servizi di "esuonline"

Redazione

10 Febbraio 2021 12:08

E’ disponibile nella pagina personale dei servizi “ersuonline” del portale studenti, la procedura online per la compilazione e l’invio della richiesta posto letto straordinario a.a. 2020/21 riservato agli/alle student* con disabilità. Scadenza per la compilazione del modulo online: ore 14:00 del 24 Febbraio 2021.Il modulo online consente di richiedere il posto letto straordinario per cui occorre eseguire la seguente procedura online:

- Accedere all’applicazione internet resa disponibile nella pagina personale dei servizi “ersuonline” del portale studenti;

- Compilare i campi obbligatori del form;

- Confermare i dati inseriti, generare OTP e attendere SMS con codice per la validazione degli stessi (ATTENZIONE: il codice OTP sarà inviato al numero di cellulare indicato in fase di registrazione al portale studenti);

- Validare i dati inseriti nella richiesta benefici inserendo nell’apposito campo (entro 60 minuti dalla ricezione) il codice OTP ricevuto via SMS (ATTENZIONE: l’OTP inutilizzato entro 60 minuti non sarà più valido e sarà necessario generarne altro);

- Scannerizzare la documentazione aggiuntiva (certificazione disabilità) in un unico file pdf della dimensione massima di 2 MB;

- Caricare (upload) il suddetto file pdf nel “Fascicolo” della pagina personale dei servizi “ersuonline” del portale studenti.

Consulta il bando, allegato alla Delibera del CdA n. 50/2020

Consulta le FAQ

Per eventuali chiarimenti contattare l’Ufficio Residenze (Tel.091.6543101email residenze@ersupalermo.it) o l’URP(Tel. 091.6546050/6056/2104/1111) o LIVE CHAT, presente su Notify, il Portale dedicato alla comunicazione istituzionale dell’Ente.

Orari al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9/13; mercoledì ore 15/17.







