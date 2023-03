Cronaca 738

Posti di polizia nei pronto soccorso, a Caltanissetta firmati protocolli tra Questura e Asp: saranno attivati entro aprile

L’attività dei "Posti di Polizia" risponde alle esigenze connesse alla prevenzione generale e alla repressione dei reati

Redazione

20 Marzo 2023 14:47 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/posti-di-polizia-nei-pronto-soccorso-a-caltanissetta-firmati-protocolli-tra-questura-e-asp-saranno-attivati-entro-aprile Copia Link Condividi Notizia

Stamattina in Questura sono stati firmati i tre “protocolli per la concessione dei locali per l’istituzione dei Posti di Polizia” presso i presidi ospedalieri con pronto soccorso “Sant’Elia” di Caltanissetta, “Vittorio Emanuele” di Gela e “Suor Cecilia Basarocco” di Niscemi. Il Questore Emanuele Ricifari e il Commissario Straordinario l’ASP Alessandro Caltagirone hanno stipulato le convenzioni che concedono in uso alla Questura di Caltanissetta i locali da adibire a “Posti di Polizia” nei tre presidi, che saranno attivati entro il prossimo mese di aprile. L’attività dei “Posti di Polizia” risponde alle esigenze connesse alla prevenzione generale e alla repressione dei reati e sono stati disposti di seguito alle direttive del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Lamberto Giannini.



Stamattina in Questura sono stati firmati i tre "protocolli per la concessione dei locali per l'istituzione dei Posti di Polizia" presso i presidi ospedalieri con pronto soccorso "Sant'Elia" di Caltanissetta, "Vittorio Emanuele" di Gela e "Suor Cecilia Basarocco" di Niscemi. Il Questore Emanuele Ricifari e il Commissario Straordinario l'ASP Alessandro Caltagirone hanno stipulato le convenzioni che concedono in uso alla Questura di Caltanissetta i locali da adibire a "Posti di Polizia" nei tre presidi, che saranno attivati entro il prossimo mese di aprile. L'attività dei "Posti di Polizia" risponde alle esigenze connesse alla prevenzione generale e alla repressione dei reati e sono stati disposti di seguito alle direttive del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Lamberto Giannini.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare