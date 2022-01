Attualita 1310

Poste Italiane torna ad assumere, si cercano portalettere: domande entro il 23 gennaio

Per candidarsi sarà sufficiente il possesso del diploma di scuola superiore e la patente di guida

Redazione

Poste Italiane torna ad assumere portalettere. È stato pubblicato un nuovo annuncio di lavoro per la selezione del personale diplomato in tutto il territorio italiano: le regioni e province di assegnazione saranno individuate in base alle esigenze aziendali. La scadenza delle domande è fissata entro il 23 gennaio. Per candidarsi sarà sufficiente il possesso del diploma di scuola superiore e la patente di guida valida, necessario per la guida del mezzo aziendale che sarà messo a disposizione da Poste Italiane. Nell’annuncio, è specificato che in caso di assunzione bisognerà presentare idonea documentazione che attesti il titolo di studio dichiarato. Soltanto per le sedi site nella provincia di Bolzano sarà richiesto anche che i candidati possiedano il patentino dì bilinguismo.

Le domande dovranno essere inviate telematicamente entro il 23 gennaio, attraverso il form che si trova sul sito web dell’azienda. Per farlo, bisognerà recarsi nella sezione recruiting, selezionare l’annuncio di lavoro di proprio interesse e cliccare sul pulsante recante la scritta “invia candidatura ora”. Si potrà poi proseguire con l’inserimento dei dati anagrafici e di studio richiesti. Entro una settimana i candidati considerati potenzialmente idonei verranno contattati dall'azienda che si occupa della selezione del personale e riceveranno un link per poter svolgere un test attitudinale. Solo dopo il superamento, ci sarà il colloquio orale in azienda ed infine la guida del mezzo aziendale.

I portalettere verranno assunti con contratto di lavoro a tempo determinato. Il numero delle assunzioni e la durata del contratto dipenderanno dalle esigenze aziendali e dalla sede di assegnazione.Le assunzioni avvengono in tutta Italia ma i candidati potranno individuare un’unica area geografica di preferenza. Poi le località di assegnazione saranno individuate in base alle esigenze aziendali.(Gds.it)



