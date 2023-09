Attualita 741

Poste Italiane ricerca personale anche in Sicilia: ecco come candidarsi

Il termine ultimo per inviare la domanda è stato fissato per il 31 ottobre

Redazione

Poste italiane assume anche in Sicilia: buone notizie per tutti coloro che cercano un impiego. Poste Italiane è alla ricerca di Ingegneri specializzati in ambito Real Estate. Ecco tutti i dettagli in merito all’offerta di lavoro per poter presentare la propria candidatura alla posizione oggetto di selezione. Poste Italiane ha aperto le candidature in varie regioni e città di Italia. Per partecipare, oltre alla Sicilia, sarà possibile inoltrare la domanda anche in: Campania, Piemonte, Lombardia, Liguria, Abruzzo, Emilia Romagna e Lazio. Nello specifico i posti di lavoro sono disponibili nelle seguenti città: Torino, Milano, Genova, Mestre, Bologna, Pescara, Roma, Napoli, Palermo.

Poste italiane è alla ricerca di personale laureato da assumere come: Ingegneri specializzati in ambito Real Estate. Le assunzioni sono rivolte a laureati in: Ingegneria Edile, Edile-Architettura, Civile, Energetica, Industriale, Meccanica, Gestionale, Architettura. Per i partecipanti è inoltre richiesta una pregressa esperienza di almeno 3-5 anni nella gestione di progetti immobiliari.

Per partecipare basterà inoltrare la candidatura attraverso il sito web del gruppo Poste Italiane, cliccando sulla sezione Lavora con noi, e selezionando l’annuncio per Ingegneri esperti in ambito Real Estate sarà possibile compilare il form di richiesta per l’invio della candidatura. Sarà possibile inoltrare la propria candidatura fino al 31 ottobre 2023, termine ultimo per poter inviare la domanda.

L’azienda Poste Italiane offre un inserimento diretto con un contratto a tempo indeterminato all’interno della Funzione Immobiliare. La figura ricercata contribuirà alla realizzazione di progetti infrastrutturali per lo sviluppo economico e sociale del paese, nello specifico si tratta di importanti immobili storici sul territorio nazionale. La persona assunta in qualità di Project Manager, coordinerà le attività infrastrutturali su ciascun sito di interesse e saranno coinvolte nel disegno di nuovi spazi e nelle progettazioni di opere edili, assicurando l’efficienza e la corretta esecuzione del progetto.



