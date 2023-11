Attualita 280

Poste Italiane, ricerca di personale da assumere con contratto a tempo indeterminato

Per candidarsi sono richiesti diploma o laurea a seconda dei diversi profili professionali

Redazione

Sono diverse le opportunità offerte in tutta Italia da Poste Italiane per postini e diverse altre figure professionali da assumere con contratto a tempo indeterminato, anche senza precedenti esperienze lavorative. I candidati selezionati saranno assunti nei vari uffici distribuiti su tutto il territorio nazionale. Per candidarsi sono richiesti diploma o laurea a seconda dei diversi profili professionali, che sono in particolare:

Figure di front end/ Schalterangestellte. A Bolzano. Referente Hub Logistico Nexive. A Udine, Caserta, Catanzaro. Addetti Logistica SDA Express Courier. Nel Centro-Nord Italia. Consulenti finanziari mobili. A Cuneo, Lecco, Pavia, Trento, Varese. Opportunità per laureati in ambito commerciale. A Bolzano. Consulenti finanziari. A Belluno, Bergamo, Bologna (Gaggio Montano), Como, Ferrara, Livorno, Milano, Novara, Pavia, Piacenza, Potenza, Rieti, Roma, Trento, Treviso, Udine, Varese, Venezia e Vicenza. Operatori di sportello con lingua cinese. A Reggio Emilia. Junior Developer in ambito IT. A Roma. Ingegneri esperti in ambito Real Estate. A Torino, Milano, Genova, Mestre, Bologna, Pescara, Roma, Napoli, Palermo.

Per le candidature Ricerca mestieri - Sito Carriere Gruppo Poste Italiane Carriere (oraclecloud.com)





