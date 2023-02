Cronaca 1186

Poste Italiane replica al lettore di Seguo News che aveva lamentato ore di attesa: "Disponibile sistema di prenotazione on line"

Pubblichiamo di seguito la nota inviata alla nostra redazione da Poste Italiane

Redazione

03 Febbraio 2023 12:20 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/poste-italiane-replica-al-lettore-di-seguo-news-che-aveva-lamentato-ore-di-attesa-disponibile-sistema-di-prenotazione-on-line Copia Link Condividi Notizia

Gentile direttore,

in riferimento alla lettera “Tre ore fuori dalla posta al freddo e poi trattati in malo modo e lasciati in uno spazio angusto"” (1/2/2023), Poste Italiane precisa che l’accesso agli uffici postali è regolato nel rispetto della capienza massima, prevista dalle disposizioni di sicurezza e determinata dalle dimensioni della sala al pubblico. Si informa inoltre che presso la sede di piazza Roma a Caltanissetta è disponibile per i cittadini il sistema di prenotazione del turno da web – tramite il sito poste.it e le app aziendali –, un servizio che consente di selezionare giorno e orario in base alle fasce disponibili per recarsi in ufficio postale senza attese ed effettuare l’operazione richiesta.

Si ricorda infine, in concomitanza con i giorni di pagamento delle pensioni, che tutti i titolari di carta Bancoposta, Carta Libretto e Postepay Evolution possono ritirare gratuitamente gli importi, accreditati in automatico sui propri rapporti, attraverso l’ATM Postamat della sede di Caltanissetta 2 e gli altri 35 sportelli automatici di Poste Italiane disponibili sul territorio della provincia di Caltanissetta.

Cordiali saluti

Poste Italiane – Media Relations



Gentile direttore,

in riferimento alla lettera "Tre ore fuori dalla posta al freddo e poi trattati in malo modo e lasciati in uno spazio angusto"" (1/2/2023), Poste Italiane precisa che l'accesso agli uffici postali è regolato nel rispetto della capienza massima, prevista dalle disposizioni di sicurezza e determinata dalle dimensioni della sala al pubblico. Si informa inoltre che presso la sede di piazza Roma a Caltanissetta è disponibile per i cittadini il sistema di prenotazione del turno da web - tramite il sito poste.it e le app aziendali -, un servizio che consente di selezionare giorno e orario in base alle fasce disponibili per recarsi in ufficio postale senza attese ed effettuare l'operazione richiesta. Si ricorda infine, in concomitanza con i giorni di pagamento delle pensioni, che tutti i titolari di carta Bancoposta, Carta Libretto e Postepay Evolution possono ritirare gratuitamente gli importi, accreditati in automatico sui propri rapporti, attraverso l'ATM Postamat della sede di Caltanissetta 2 e gli altri 35 sportelli automatici di Poste Italiane disponibili sul territorio della provincia di Caltanissetta.

Cordiali saluti

Poste Italiane - Media Relations

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare