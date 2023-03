Attualita 228

Poste italiane assume portalettere in tutta Italia: ecco i requisiti e quanto si guadagna

Per queste assunzioni Poste Italiane si rivolge a candidati diplomati. Non sono previsti limiti di età

Redazione

Poste avvia periodicamente nuove selezioni per reclutare postini che lavoreranno durante il periodo invernale, primaverile, estivo e autunnale. I postini si occupano del recapito postale (pacchi, lettere, buste, consegna raccomandate, documenti ecc.) nell’area di propria competenza. Per queste assunzioni Poste Italiane si rivolge a candidati diplomati. Non sono previsti limiti di età, anche se in linea generale l’azienda preferisce dare spazio ai giovani. In passato l’azienda richiedeva un voto minimo legato al titolo di studio, ora questo requisito non è più richiesto. Ricordiamo che poste italiane non recluta personale tramite concorso pubblico ma raccoglie le candidature come una società privata.

CONTRATTO DI LAVORO PER PORTALETTERE

I posti di lavoro per portalettere prevedono l’inserimento mediante contratti a tempo determinato CTD. Si tratta di un lavoro temporaneo (non a tempo indeterminato) a carattere stagionale e, generalmente, il contratto ha una durata di 3 o 4 mesi. Lo stipendio mensile è di circa 1.200 Euro al mese netti, che può aumentare nel caso si decida di fare straordinari. La suddivisione dei posti di lavoro tra Regioni e Province sono individuate nell’ambito delle Aree Territoriali indicate in base alle esigenze aziendali.

REQUISITI

Per lavorare come postini per Poste Italiane occorre possedere i seguenti requisiti:

diploma di scuola media superiore;

patente di guida in corso di validità idonea per la guida del motomezzo aziendale (generalmente è il motorino Piaggio liberty 125 cc);

per la sola provincia di Bolzano, patentino del bilinguismo.

SEDI LAVORATIVE PER POSTINI

Generalmente, le selezioni per la copertura di posti di lavoro Poste riguardano le seguenti regioni e province:

Lombardia – Varese, Como, Sondrio, Milano, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Monza e Brianza;

Veneto – Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo;

Piemonte – Torino, Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano Cusio Ossola;

Valle d’Aosta – Aosta;

Friuli Venezia Giulia – Udine, Gorizia, Trieste, Pordenone;

Trentino Alto Adige – Trento, Bolzano;

Umbria – Perugia, Terni;

Toscana – Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Firenze, Livorno, Pisa, Arezzo, Siena, Grosseto, Prato;

Liguria – Imperia, Savona, Genova, La Spezia;

Emilia Romagna – Parma, Bologna, Ravenna, Forlì Cesena, Rimini, Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Ferrara;

Marche – Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo;

Molise – Campobasso, Isernia;

Puglia – Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Barletta Andria Trani;

Basilicata – Potenza, Matera;

Lazio – Viterbo, Rieti, Roma, Latina, Frosinone;

Abruzzo – L’Aquila, Teramo, Pescara, Chieti;

Sardegna – Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano, Olbia Tempio, Ogliastra, Medio Campidano, Carbonia Iglesias;

Sicilia – Trapani, Palermo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Ragusa, Siracusa;

Campania – Caserta, Benevento, Napoli, Avellino, Salerno;

Calabria – Cosenza, Catanzaro, Reggio di Calabria, Crotone, Vibo Valentia.

Si può scegliere una sola area territoriale di preferenza.

Come fare domanda di lavoro alle Poste Italiane? Gli interessati alle assunzioni Poste possono inviare il proprio curriculum vitae tramite questa piattaforma riservata alle selezioni in corso, che è stata recentemente rinnovata, raggiungibile dalla sezione Poste Italiane “Lavora con noi” del sito web aziendale. Qui vengono segnalate le posizioni aperte per postini e altre figure di staff. Possono inviare le candidature per i posti di lavoro per postini relativi alla campagna di recruiting 2023 anche coloro che hanno aderito ad un precedente annuncio senza essere stati contattati.

ATTENZIONE: Poste Italiane lascia visibili gli annunci nei periodi in cui ha necessità di raccogliere nuove candidature. E’ possibile che vengano inseriti o tolti a distanza di giorni o settimane in funzione delle esigenze di risorse che si vengono a creare. Non bisogna tenere conto della data in cui è stato inserito l’annuncio o del periodo di riferimento indicato perché l’azienda spesso non aggiorna i dettagli ma si limita a lasciare visibili gli annunci per i quali sono aperte selezioni. Se l’annuncio è visibile ed è possibile inviare la candidatura significa che Poste sta attualmente cercando postini. In qualsiasi momento è comunque possibile inviare una candidatura spontanea da questa pagina del portale Poste Italiane lavora con noi. (Fonte ticonsiglio.com - https://www.ticonsiglio.com/poste-italiane-lavora-con-noi-assunzioni/)



© Riproduzione riservata

