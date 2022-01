Cronaca 372

Post offensivo su Sassoli, denunciato un 40enne della provincia di Napoli

L'uomo in passato è già stato denunciato per inosservanza delle misure sanitarie in materia di Covid

Un quarantenne della provincia di Napoli è stato denunciato dalla Polizia Postale della Campania, coordinata dalla Procura di Napoli Nord, con l'accusa di essere l'autore di uno dei messaggi lesivi della memoria dell'ex presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, comparsi nella rete. Gli agenti della Postale hanno anche eseguito una perquisizione informatica nel corso della quale sono state rinvenute tracce del messaggio d'odio. L'uomo in passato è già stato denunciato per inosservanza delle misure sanitarie in materia di Covid. (ANSA)



