Salute 140

Post Covid, sintomi anche dopo 8 mesi: pazienti affaticati e depressi

Oltre uno su 5 dei guariti dal Covid riporta sintomi 6-8 mesi dopo la diagnosi e il 40% ha avuto bisogno di almeno una visita medica

Redazione

15 Luglio 2021 15:32

Per il Post Covid più di una persona su 4 continua ad avere sintomi a 6-8 mesi dal contagio. È quanto è emerso da una ricerca condotta da Milo Puhan, capo dell’Istituto di epidemiologia dell’Università di Zurigo. Gli esperti hanno considerato 431 individui risultati positivi al virus tra febbraio e agosto 2020, l’89% dei quali sintomatici. Monitorati nel tempo è emerso che il 26% di loro non aveva avuto un recupero completo a 6-8 mesi dalla diagnosi iniziale di COVID-19. Il 55% ha riportato sintomi di affaticamento, il 25% affanno, il 26% sintomi depressivi. Il Post Covid riguarda soprattutto donne e coloro che sono stati ricoverati per l’infezione. Il 40% dei partecipanti ha riferito di aver avuto almeno una visita medica legata al Covid dopo la guarigione dall’infezione. “In questo campione rappresentativo della popolazione generale vediamo che oltre uno su 5 dei guariti dal Covid riporta sintomi 6-8 mesi dopo la diagnosi e il 40% ha avuto bisogno di almeno una visita medica legata al COVID-19 dopo la guarigione.

Questi risultati, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sottolineano la necessità di una pianificazione puntuale delle risorse per l’assistenza sanitaria e di servizi pensati per i bisogni degli individui che soffrono di sindrome post covid”, ha concluso l’esperto. Il lavoro è stato pubblicato sulla rivista PLOS ONE.



