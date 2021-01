Cronaca 902

Positivo al covid assicuratore catanese continua a ricevere clienti in ufficio e a fare la spesa: arrestato

Un caso di irresponsabilità che è stato duramente punito con l'arresto da parte dei carabinieri

Redazione

23 Gennaio 2021 13:32

L'appello alla disciplina da parte del presidente della Regione Nello Musumeci non è bastato nel caso di un assicuratore di 62 anni che ha continuato a esercitare la sua attività, incontrando clienti, e continuando a fare vita normale nonostante fosse positivo al Covid-19.Un caso di irresponsabilità che è stato duramente punito con l'arresto da parte dei carabinieri della stazione di Linguaglossa. La Procura di Catania ha disposto i domiciliari per violazione delle norme emanate per il contenimento della pandemia.

L'uomo, che risultato positivo da alcuni giorni al Covid 19, secondo indagini di militari dell'Arma e della polizia locale, ha continuato a svolgere la propria attività lavorativa, recandosi anche a fare la spesa all'interno di alcuni supermercati.

Con questo atteggiamento, secondo la Procura di Catania, avrebbe "messo a repentaglio l'incolumità pubblica, sottoponendo i soggetti terzi con i quali è venuto a contatto e non, a rischio di contrarre il virus". L'uomo è stato bloccato da carabinieri nella sua sede di lavoro subito dopo aver ricevuto un cliente, che era ignaro della positività del 62enne.



