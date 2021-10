Positivo al Covid era in giro per le strade di San Cataldo: denunciato un 46enne

Positivo al Covid era in giro per le strade di San Cataldo: denunciato un 46enne

L'uomo, risultato positivo al Covid, sottoposto alla quarantena, andava tranquillamente a piedi in giro per la città

Redazione

07 Ottobre 2021 11:38

I Carabinieri della Tenenza di San Cataldo hanno denunciato a piede libero per violazione dell'ordine dell'autorità per prevenire la diffusione di una malattia infettiva un 46enne del luogo, perché, nonostante sottoposto al provvedimento sanitario dell'isolamento obbligatorio in casa, in quanto soggetto positivo al covid-19, veniva fermato a piedi per le strade del centro abitato.



