Positivo a Covid, vaiolo scimmie e Hiv: per l'infettivologo che lo ha curato non c'è nessun allarme

Ne è certo Arturo Montineri, direttore dell’Uoc Malattie infettive dell’ospedale San Marco di Catania

Redazione

«Il caso non deve suscitare allarmismi ingiustificati, monkepox e SarsCov2 hanno vie di trasmissione differenti. Il fatto che fossereo contemporanemante presenti rappresenta una coincidenza. E’ un singolo caso clinico, quindi la sua rilevanza statistica epidemiologica è relativa». Lo afferma Arturo Montineri, direttore dell’Uoc Malattie infettive dell’ospedale San Marco di Catania, l’infettivologo che ha avuto in cura il catanese di 36 anni, risultato positivo contemporaneamente a vaiolo delle scimmie, Covid e Hiv. L’uomo che ha 36 anni, ha sviluppato i sintomi al rientro da un viaggio in Spagna: nella penisola iberica ha detto di avere avuto rapporti sessuali non protetti con altri uomini. La notizia è stata descritta in un’importante rivista scientifica, il Journal of Infection' dai ricercatori del Policlinico di Catania e Palermo.

«Ci sono dei punti di interesse», ha aggiunto l’infettivologo, e «il primo fra tutti è la necessità di avere dovuto gestire contemporaneamente le tre infezioni nello stesso paziente e il fatto che i tre virus non hanno avuto un effetto condizionante reciproco. Il paziente ha avuto un decorso normale privo di complicanze. E altro fatto interessante è che monkeypox dopo la scomparsa delle lesioni è rimasto positivo al livello della faringe per altri venti giorni; quindi questi pazienti dovrebbero essere sottoposti ad un followup prolungato fino alla scomparsa del virus».

Secondo Montineri «avere un paziente con una sintomatologia simile a quella del Covid, e un tampone positivo non deve fare escludere a priori la presenza di altre infezioni, soprattutto se c'è una storia clinica anamnestica rilevante il caso».(Gds.it)

L’ultimo bollettino dell’Istituto superiore di sanità, datato 23 agosto, segnala in Sicilia cinque casi accertati di monkeypox, nessuno mortale. I primi sono stati diagnosticati a Palermo, Gela e Catania. Ma le statistiche del ministero potrebbero essere sottostimate. Dal San Marco di Catania, per esempio, confermano di aver diagnosticato già sei casi. Nove a Palermo. Adesso l’obiettivo è vaccinare con il nuovo siero anti-vaiolo le persone a rischio. Le prime 4.200 dosi sono state distribuite alle regioni con più casi: Lombardia, Lazio, Veneto ed Emilia Romagna. Ma per la Sicilia ancora una data non è prevista.



