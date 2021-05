Cronaca 668

Positiva falsifica l'autocertificazione e va in vacanza, denunciata a Siracusa

La donna si era ecata a trovare la madre, a fare una visita medica e aveva preso alloggio in una casa vacanze

03 Maggio 2021 11:13

Positiva al Covid viola la quarantena obbligatoria. Denunciata dai carabinieri della Stazione di Siracusa-Principale una incensurata di 42 anni, sottoposta a isolamento fiduciario presso il suo domicilio, aveva violato più volte il provvedimento sanitario per svolgere come se nulla fosse le proprie ordinarie occupazioni. Si era infatti recata a trovare la madre, a fare una visita medica e aveva preso alloggio in una casa vacanze.

La donna ha fornito false dichiarazioni ogni volta che doveva compilare le autocertificazioni previste, come le schede dei pazienti e quando si è sottoposta a visita medica, e a quella per alloggiare come ospite di strutture alberghiere, sapendo di essere presente nell’elenco dei positivi al Covid. I carabinieri, verificando le varie autocertificazioni prodotte, hanno rilevato alcune incongruenze tra le date di nascita che aveva inserito in diverse dichiarazioni, scoprendo infine che era contagiata.

Dopo la denuncia per i reati di false attestazioni o dichiarazioni rese e per la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo, è seguita la quarantena per tutte le persone entrate a contatto con lei, tra cui familiari, personale medico e personale della struttura alberghiera dove alloggiava, i quali nei prossimi giorni saranno sottoposti a tampone.(Gds.it)







