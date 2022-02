Politica 220

Porto rifugio, Pnrr sanità e questione rifiuti: il sindaco di Gela fa il punto con la maggioranza

"Tutto quello che si potrà chiedere per il nostro ospedale e per il miglioramento dei servizi sanitari gelesi sarà chiesto"

Redazione

Porto rifugio, PNRR sanità e questione rifiuti: su questi argomenti, il Sindaco Lucio Greco si è confrontato oggi pomeriggio con la sua maggioranza. In merito al primo punto, il Primo Cittadino ha illustrato i risultati della riunione convocata la settimana scorsa dal Prefetto Chiara Armenia, in primis l’iter per la caratterizzazione delle sabbie e la stipulanda convenzione tra la Regione e l’Autorità di sistema portuale della Sicilia Occidentale, che ora è sul tavolo del Ministero. Il Sindaco ha reso noto di essere in attesa di una nuova interlocuzione col Presidente dell’Autorità, Pasqualino Monti, che già in settimana potrebbe confermare l’avvenuta firma. Per quanto riguarda il delicato argomento relativo all’affidamento del servizio dei rifiuti, tramontata definitivamente l’ipotesi della costituzione di un ARO, è stato dato mandato alla SRR di fare tutti i dovuti approfondimenti circa la fattibilità della gara del lotto di Gela, e si resta in attesa di conoscere i nuovi sviluppi.

Infine, riflettori puntati sul PNRR sanità: 796.573.463,33 euro destinati a 7 linee d’investimento che, se indirizzati e distribuiti correttamente, potrebbero realmente colmare le lacune ataviche di cui soffre il sistema sanitario, gettando le basi per i prossimi decenni. Il Sindaco ha sottolineato come, in questa fase, sia fondamentale non divagare, ma concentrarsi sulle tre grandi opportunità che il PNRR offre, al di là dei singoli interventi minori: 1) la realizzazione di un nuovo, grande ospedale 2) la nascita di case di comunità per i medici di medicina generale e i servizi sanitari dislocati 3) la costruzione di un ospedale di prossimità.

“E’ un’occasione più unica che rara, - afferma Greco - e perderla o non riuscire a sfruttarla adeguatamente sarebbe da folli. L’assessore regionale Ruggero Razza ha già messo sul tavolo del Ministro Speranza una lista di interventi e strutture sanitarie cui destinare questi fondi, ma ovviamente si tratta solo di una bozza. Del resto, la data di scadenza è ancora lontana e questo lasso di tempo, (fino al 28 febbraio, salvo proroghe) servirà alle Istituzioni e alla politica per avviare un confronto serrato con associazioni, parti sociali e sindacati, in modo da organizzarsi per formulare richieste ben precise. Come Amministrazione, siamo chiamati ad avviare una intensa fase di concertazione, per valutare come muoverci e decidere insieme cosa chiedere per la nostra città. E’ mia intenzione avviare un dialogo proficuo e costante con maggioranza e consiglio comunale, capigruppo e commissione sanità, deputazione e rappresentanti sindacali, per cominciare a parlare delle opportunità che questo prezioso strumento offre. A breve, potrebbe anche nascere un gruppo di lavoro, con il coinvolgimento di medici e professionisti della sanità a vario titolo, finalizzato proprio ad individuare le esigenze reali della sanità cittadina e a portarle sul tavolo di ASP e Regione per i passi successivi. Tutto quello che si potrà chiedere per il nostro ospedale e per il miglioramento dei servizi sanitari gelesi sarà chiesto. Occorre lavorare su una programmazione seria – conclude il Sindaco - per rafforzare la medicina territoriale e dare respiro a tutte le nostre strutture, e, di riflesso, a tutti i cittadini che di esse hanno bisogno”.

“Quello dei rifiuti è un tema particolarmente spinoso, - aggiunge il Presidente del consiglio comunale Totò Sammito – per il quale ci siamo impegnati veramente a fondo, cercando, di volta in volta, tutte le soluzioni possibili. Ora, l’augurio è che si possa procedere al più presto con la gara. Quanto al PNRR, condivido in toto la linea del Sindaco di arrivare ad un confronto costante con la maggioranza e il consiglio comunale, dopo essere passati attraverso una conferenza dei capigruppo. La convocheremo a breve, e sarà il prossimo passo utile a mettere a fuoco tutte le nostre idee e le proposte, considerato che abbiamo ancora oltre un mese di tempo per poterlo fare”.

"E’ un fatto assolutamente positivo – dichiara il Vicesindaco Terenziano Distefano - che la maggioranza riesca a confrontarsi e a fare sintesi facilmente su temi così delicati, e bene ha fatto il Sindaco a riunirci in maniera sistematica per interpellarci su argomenti tanto importanti per la città. Per quanto riguarda il PNRR, nel ricordare che non si parla solo di sanità ma anche di economia, abbiamo lanciato la proposta di costituire un gruppo di lavoro al quale far partecipare sia la commissione sviluppo economico che quella per la sanità. Di volta in volta, poi, in base al progetto specifico per il quale ci sarà l’avviso pubblico, l’idea è quella di coinvolgere professionisti con competenze specifiche. Sulla questione rifiuti, infine, penso che questa amministrazione abbia davvero fatto di tutto, e che il Sindaco non abbia nulla da rimproverarsi. In caso di ulteriore risposta negativa sulla gara, cosa che ci porterebbe verso una gestione in house, potremo dire di non avere responsabilità alcuna”.



