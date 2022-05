Porto di Gela, carte false sui turni dei lavoratori: indagini chiuse per il titolare e alcuni dipendenti di una società

Ipotizzati i reati di falsità ideologica nella predisposizione della documentazione relativa alla turnazione aziendale

La Procura della Repubblica di Gela, ha concluso le indagini preliminari, nei confronti del legale rappresentante, nonché di alcuni dipendenti e capi turno di una società operante presso il Porto Isola di Gela, espletanti un servizio a tutela della incolumità dei lavoratori portuali, nonché di salvaguardia della vita umana in mare, in ordine all’organizzazione del servizio di turnazione sulle proprie unità navali impegnate nel servizio di sfuggita e primo intervento presso il Porto Isola di Gela. In particolare, all'esito delle indagini preliminari, sono stati ipotizzati i reati di falsità ideologica nella predisposizione della documentazione relativa alla turnazione aziendale al fine di procurare vantaggio alla società, contravvenendo alle norme che regolano l’impiego del personale marittimo imbarcato sulle unità navali. L'attività investigativa è stata effettuata dai militari della Capitaneria di porto di Gela, nell’ambito dell’espletamento delle proprie attività di monitoraggio e controllo delle attività nel compartimento marittimo di Gela.



