Porto Empedocle, investito dopo una lite per un tamponamento: è grave

Il quarantenne empedoclino ha riportato ferite gravissime ed è stato trasferito a Villa Sofia

Redazione

Un semplice tamponamento sfocia in violenza a Porto Empedocle. Protagonisti due uomini che al semaforo hanno dato vita a una lite sulla strada statale 115: uno dei due è risalito in macchina dopo l'accesa discussione, ha accelerato e ha investito l'altro automobilista. L'uomo, titolare di un panificio, è finito violentemente sull'afalto e sul posto è stato necessario l'arrivo dei sanitari del 118.

Il quarantenne empedoclino ha riportato ferite gravissime ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Agrigento, ma vista la gravità della situazione è stato disposto il trasferimento a Villa Sofia, a Palermo. È ricoverato con la prognosi riservata. L'aggressore ha cercato di fare perdere le proprie tracce, ma è stato rintracciato poco dopo dalla polizia che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto, le indagini sono in corso.

Si tratta dell'ennesimo caso di violenza in strada dopo un incidente. Poche settimane fa, nel quartiere Noce a Palermo, un automobilista ha colpito un ciclista con un cric. È andato su tutte le furie dopo una lite per una precedenza. Il ciclista è rimasto ferito ed è stato ricoverato in ospedale.



