Attualita 120

Porta Vittoria, al via a Gela i lavori di riqualificazione: stanziati quasi 2 milioni di euro

Verrà sistemata una delle arterie maggiormente trafficate e ridotta in condizioni pietose

Redazione

Al via i lavori di riqualificazione urbana di Porta Vittoria. L’importo complessivo del progetto, finanziato dalla Regione, è di euro 1.845.000,00 euro e la ditta aggiudicataria è la Linera Costruzioni di Santa Venerina. Al momento, gli interventi sono partiti dal rifacimento dei marciapiedi, per evitare l’interdizione del traffico, ma a breve l’intera arteria sarà interessata dalle operazioni di ripristino. Questa mattina il Sindaco Lucio Greco e l’assessore ai Lavori Pubblici, Romina Morselli, hanno visitato il cantiere, e hanno assunto l’impegno di monitorare i lavori costantemente e con attenzione.

Il progetto di Riqualificazione Urbana dell’area Circonvallazione Porta Vittoria, nella sua fase definitiva prevede il rifacimento dei sottoservizi stradali con il ridisegno e la sistemazione dell’impianto elettrico e di quello delle acque bianche lungo l’asse viario principale dell’area circonvallazione Porta Vittoria; la sistemazione delle strade e degli spazi pubblici, il totale rifacimento del manto stradale, relativamente alla via Porta Vittoria e alla via Generale Cascino (quest’ultimo da piazza E. Mattei sino all’incrocio con la via Niscemi); il ridisegno delle pavimentazioni pubbliche relativamente a strade e marciapiedi con la distinzione dei percorsi carrabili da quelli strettamente pedonali; la valorizzazione delle superfici verticali attraverso un intervento di pulitura e ripristino dei cordoli e delle diverse cortine murarie che persistono e contraddistinguono urbanisticamente e visivamente quest’area urbana; il ripristino dell’illuminazione pubblica, attraverso l’adozione di alcune tipologie di corpi illuminanti che garantiscono uno standard di illuminamento lungo tutto l’asse viario costituito dalla via Porta Vittoria e via Generale Cascino; aree verdi e la realizzazione di una piccola rotatoria, per migliorare la viabilità e la sicurezza, in corrispondenza dell’incrocio tra via circonvallazione Porta Vittoria e via Generale Cascino.

“Sappiamo che questo è un cantiere molto atteso dai cittadini, - affermano il Sindaco Greco e l’assessore Morselli - perché permetterà di andare finalmente a sistemare una delle arterie maggiormente trafficate e vittima dell’incuria e del disinteresse generale che si trascina da decenni e che l’ha ridotta in condizioni pietose, praticamente ad una trazzera. I lavori di manutenzione fatti malissimo da parte dei gestori, poi, le hanno dato il colpo di grazia. Non è stato facile raggiungere l’importante risultato odierno, i ritardi burocratici sono stati notevoli e, in ultimi, abbiamo dovuto combattere anche contro il continuo aggiornamento dei prezziari dovuto al caro energia, che ha reso poco attrattivi una serie di cantieri e ha fatto desistere tante aziende, ma finalmente siamo partiti. Questa amministrazione è molto attenta allo stato delle proprie strutture ed infrastrutture, nonostante il personale estremamente ridotto che spesso non può dedicarsi all’ordinario perché sopraffatto dallo straordinario e dalle emergenze continue e stiamo correndo per sanare la situazione drammatica che abbiamo ereditato, ma rimediare in pochi mesi non è possibile, occorre tempo. Ad ogni modo, noi siamo qui, stiamo lavorando per cambiare il volto della città e in quest’ottica possiamo già annunciare che, a breve, andrà in gara pure la via Tevere e firmeremo il contratto di aggiudicazione dei lavori per via Venezia”.





