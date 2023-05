Cronaca 324

Ponte sullo Stretto, Webuild cerca i primi cento ingegneri in Sicilia e al Sud: i profili

La smodata ricerca di professionisti da inserire nel contesto lavorativo

Redazione

In attesa del voto in Parlamento sul decreto di conversione in legge, la macchina del Ponte sullo Stretto sembra o essersi rimessa in moto. Il Gruppo Webuild, l’azionista che detiene il 45 per cento delle quote del Consorzio Eurolink, al quale il Governo intende riaffidare l’incarico della progettazione esecutiva e della realizzazione del collegamento stabile nello Stretto, ha avviato l’iter di selezione per l’assunzione di cento ingegneri neolaureati in Sicilia e negli atenei del Sud Italia.

Come spiegano i vertici del colosso delle costruzioni italiani, scrive oggi La Gazzetta del Sud, che ha vinto anche gli appalti miliardari per la rifunzionalizzazione e la modernizzazione della tratta ferroviaria siciliana, il programma di assunzioni ha una duplice finalità. Da un lato, «intende favorire l’occupazione di giovani ingegneri provenienti dalle regioni dell’Italia meridionale, assumendoli in Webuild all’estero e in Italia, in particolare al Sud, così che questi talenti possano contribuire allo sviluppo delle loro regioni d’origine». Dall’altro lato, l’iniziativa è finalizzata «a promuovere gli Atenei del Sud Italia, offrendo un supporto nell’inserimento occupazionale dei loro studenti».

I profili ricercati. Si cercano professionalità per il team Engineering&Technical Department: ingegneri civili, con una specialistica in Strutture e Geotecnica. Per il team Cost Control&Planning: ingegneri gestionali, «affascinati dal mondo delle infrastrutture e desiderosi di mettere a frutto le proprie capacità analitiche e gestionali in un mondo fatto di grandi cantieri e uno stile di vita itinerante». E ancora, ingegneri civili e edili, «con la passione per i numeri. Per il team Procurement: ingegneri edili, gestionali, civili o meccanici.

Per il team Plant&Equipment, ingegneri meccanici. Per il team “Operations”: ingegneri civili, possibilmente con laurea specialistica in Strutture-Geotecnica. Per il team “Qhse”: ingegneri civili con indirizzo specialistico in ambiente e territorio e/o in sicurezza. Per il team Contract Management: ingegneri civile e edili.

È evidente che la ricerca di questi cento ingegneri prescinde da come si evolverà la vicenda del Ponte, sottolinea La Gazzetta del Sud, visto che Webuild, il gruppo che nel 2020 ha assorbito le imprese di Eurolink, Salini e Impregilo, è attualmente presente in oltre 50 Paesi del mondo, conta 83mila dipendenti tra diretti e indiretti e solo per il 2023 ha un portafoglio di opere che supera i 13,5 miliardi di euro. L’investimento sul collegamento stabile è pianificato per il 2024 e il gruppo, come più volte dichiarato dall’amministratore delegato Pietro Salini, è pronto a partire, subito dopo il ri-affidamento dell’incarico da parte della rivitalizzata società Stretto di Messina, in modo da bruciare le tappe e arrivare all’approvazione del progetto esecutivo prima del luglio 2024, la data indicata dal ministro dei Trasporti Salvini e inserita nel Dl Ponte. In ogni caso, è evidente la volontà di Webuild volta ad aprire un canale preferenziale con il territorio, in particolare con gli Atenei di Messina e del Meridione, e con tutti gli Istituti di ricerca, come il Cnr-Itae e gli altri che operano in Sicilia e nelle regioni del Mezzogiorno.



