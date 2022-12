Politica 318

Ponte sullo Stretto, Schifani: "Congratulazioni al ministro Salvini. Sicilia merita nuovo ruolo"

Salvini: "Faccio quello che serve all'Italia non quello che è popolare. Gli italiani hanno fame di viaggiare, di sicurezza"

Redazione

«Congratulazioni al ministro Salvini per l'appoggio concreto ottenuto dal commissario europeo ai Trasporti, Adina Valean, alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. È un traguardo da noi tanto ambito, indispensabile per conferire finalmente alla Sicilia il ruolo che merita, quello di regione europea moderna al centro del Mediterraneo». Lo afferma il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. "Io faccio quello che serve all'Italia, non quello che è popolare". Così il ministro per i Trasporti e le Infrastrutture Matteo Salvini risponde, a margine del Consiglio Ue a Bruxelles, alla domanda se ritenga che il ponte sullo Stretto di Messina sia un tema popolare nella base della Lega, al Nord.

"L'Italia - continua Salvini - ha fame di viaggiare, di sicurezza. Abbiamo parlato in queste ore" con diversi colleghi europei, "ringrazio la commissaria" Adina Valean "che mi ha dedicato tempo prezioso; i ministri francese e tedesco, con cui ci siamo riaggiornati a breve a Roma. Sul tavolo ci sono numerose infrastrutture: il finanziamento europeo della Torino Lione, del tunnel del Brennero....l'Italia è protagonista, perché diverse tratte sono nei corridoi di interesse europeo: penso alla dorsale adriatica, alla Trieste-Lubiana, al porto di Civitavecchia".

"Insieme a tutto il resto - prosegue - c'è un'infrastruttura che non unisce Sicilia e Calabria, ma che unisce l'Italia al Nord Europa. Il ponte sullo Stretto di Messina è qualcosa che è priorità per me, per il governo, per milioni di italiani. E' di estremo interesse per la Commissione Europea e per molti colleghi. Dopo cinquant'anni di convegni, abbiamo intenzione di procedere: la commissaria aspetta un progetto a cui chi di dovere lavorerà", conclude.



© Riproduzione riservata

